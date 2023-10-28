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  4. Ярослав ВИШНЯК: «В матче с Динамо хотелось даже большего, чем ничья»
Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 23:11 |
214
0

Ярослав ВИШНЯК: «В матче с Динамо хотелось даже большего, чем ничья»

Главный тренер «Колоса» после удаления видел шансы на победу своей команды

28 октября 2023, 23:11 |
214
0
Ярослав ВИШНЯК: «В матче с Динамо хотелось даже большего, чем ничья»
ФК Колос. Ярослав Вишняк

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк поделился мыслями о ничьей с «Динамо» (1:1).

«Мы уступали и сумели отыграться. Без сомнения, это плюс, потому что давно у нас такого не было, чтобы мы отыгрывались. Я сказал ребятам, что они молодцы, ведь после пропущенного гола смогли собраться, добавить и забить. Конечно, и удаление повлияло. Поэтому, хотелось даже большего.

Однако игроки атаки «Динамо» достаточно искусные, быстрые, поэтому игра оставалась напряженной. Впрочем, я доволен ребятами, их характером, жаждой победы. Это сейчас самое главное», – сказал Вишняк.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Динамо Ярослав Вишняк
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