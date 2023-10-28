Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 22:14 | Обновлено 28 октября 2023, 22:15
73
0

Ворскла – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 октября в 15:00 поединок 12-го тура Украинской Премьер-Лиги

28 октября 2023, 22:14 | Обновлено 28 октября 2023, 22:15
73
0
Ворскла – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 29 октября, состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ворскла» и «Металлист 1925». Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла». Начало в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Ворскла» - «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Металлист 1925»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

Видеоплеер будет добавлен позже.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ярослав ВИШНЯК: «В матче с Динамо хотелось даже большего, чем ничья»
Руслан РОТАНЬ: «Во втором тайме мы были ближе к победе»
Ворскла – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Металлист 1925 Ворскла - Металлист 1925 смотреть онлайн
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сохранили второе место. Полесье переиграло Зарю
Футбол | 28 октября 2023, 18:00 25
Сохранили второе место. Полесье переиграло Зарю
Сохранили второе место. Полесье переиграло Зарю

Луганская команда не сумела забить, хотя имела много шансов это сделать

Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Бокс | 28 октября 2023, 22:17 2
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт большой вечер бокса

ВИДЕО. Трубин отбил второй пенальти в составе Бенфики
Футбол | 28.10.2023, 21:30
ВИДЕО. Трубин отбил второй пенальти в составе Бенфики
ВИДЕО. Трубин отбил второй пенальти в составе Бенфики
В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
Футбол | 28.10.2023, 14:05
В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
Падение продолжается. Динамо в меньшинстве упустило победу над Колосом
Футбол | 28.10.2023, 16:57
Падение продолжается. Динамо в меньшинстве упустило победу над Колосом
Падение продолжается. Динамо в меньшинстве упустило победу над Колосом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хет-трик Слинкина, 3 автогола. Украина забила 9 мячей Алжиру на старте ЧМ
Хет-трик Слинкина, 3 автогола. Украина забила 9 мячей Алжиру на старте ЧМ
26.10.2023, 18:43 9
Футбол
Барселона внимательно следит за Виктором Цыганковым
Барселона внимательно следит за Виктором Цыганковым
27.10.2023, 15:24 69
Футбол
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
27.10.2023, 05:01 4
Футбол
Игорь БОЙКО: «Пушич – это вообще что-то очень странное»
Игорь БОЙКО: «Пушич – это вообще что-то очень странное»
26.10.2023, 18:59 5
Футбол
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
27.10.2023, 10:07 1
Бокс
Стала известна первая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023
Стала известна первая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023
26.10.2023, 16:59 2
Теннис
Британец тяжелее. Фьюри и Нганну прошли церемонию взвешивания
Британец тяжелее. Фьюри и Нганну прошли церемонию взвешивания
27.10.2023, 19:05 1
Бокс
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
27.10.2023, 11:50 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем