Украина. Премьер лига28 октября 2023, 22:14 | Обновлено 28 октября 2023, 22:15
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Ворскла – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 октября в 15:00 поединок 12-го тура Украинской Премьер-Лиги
28 октября 2023, 22:14 | Обновлено 28 октября 2023, 22:15
73
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В воскресенье, 29 октября, состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ворскла» и «Металлист 1925». Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла». Начало в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Ворскла» - «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Металлист 1925»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».
Видеоплеер будет добавлен позже.
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