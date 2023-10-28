Украина. Премьер лига28 октября 2023, 21:50 | Обновлено 28 октября 2023, 21:59
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Минай – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 октября в 13:00 поединок 12-го тура Украинской Премьер-Лиги
28 октября 2023, 21:50 | Обновлено 28 октября 2023, 21:59
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В воскресенье, 29 октября, состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и «Верес». Игра пройдет в Минае на стадионе «Минай».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка – в 15:00 по киевскому времени.
«Минай» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Видеотрансляцию матча «Минай» – «Верес» можно посмотреть на телеканалах Спорт 1 и Суспильне Спорт.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Верес».
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