В воскресенье, 29 октября, состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и «Верес». Игра пройдет в Минае на стадионе «Минай».

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Начало поединка – в 15:00 по киевскому времени.

«Минай» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Видеотрансляцию матча «Минай» – «Верес» можно посмотреть на телеканалах Спорт 1 и Суспильне Спорт.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Верес».