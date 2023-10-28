Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 21:55 |
81
0

ЛНЗ – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 октября в 13:00 поединок 12-го тура Украинской Премьер-Лиги

28 октября 2023, 21:55 |
81
0
ЛНЗ – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 29 октября, состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «ЛНЗ» и «Оболонь». Игра пройдет в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Начало в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«ЛНЗ» - «Оболонь». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «ЛНЗ» – «Оболонь»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

Видеоплеер будет добавлен позже.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ярослав ВИШНЯК: «В матче с Динамо хотелось даже большего, чем ничья»
Руслан РОТАНЬ: «Во втором тайме мы были ближе к победе»
Ворскла – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Оболонь Киев смотреть онлайн
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заря – Полесье – 0:1. Видео гола и обзор матча
Футбол | 28 октября 2023, 21:16 0
Заря – Полесье – 0:1. Видео гола и обзор матча
Заря – Полесье – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 12-го тура УПЛ

Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
Футбол | 28 октября 2023, 10:00 9
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер

Алексей Сливченко верит, что молодому вингеру по силам играть на более высоком уровне

Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию
Футбол | 28.10.2023, 10:23
Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию
Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Бокс | 28.10.2023, 22:17
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Ваната удалили в игре с Колосом за симуляцию, он пропустит матч с Шахтером
Футбол | 28.10.2023, 16:51
Ваната удалили в игре с Колосом за симуляцию, он пропустит матч с Шахтером
Ваната удалили в игре с Колосом за симуляцию, он пропустит матч с Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
28.10.2023, 00:05 24
Футбол
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
28.10.2023, 08:55
Теннис
«Волшебный Миша». Мудрик получил похвалу за работу на тренировке в Челси
«Волшебный Миша». Мудрик получил похвалу за работу на тренировке в Челси
26.10.2023, 20:12 5
Футбол
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
27.10.2023, 05:01 4
Футбол
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
27.10.2023, 11:50 10
Футбол
В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
28.10.2023, 14:05 4
Футбол
Цыганков круче Довбика. Стали известны оценки за матч Жирона – Сельта
Цыганков круче Довбика. Стали известны оценки за матч Жирона – Сельта
28.10.2023, 01:37 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем