В воскресенье, 29 октября, состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «ЛНЗ» и «Оболонь». Игра пройдет в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Начало в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«ЛНЗ» - «Оболонь». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «ЛНЗ» – «Оболонь»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

Видеоплеер будет добавлен позже.