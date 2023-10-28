Украина. Премьер лига28 октября 2023, 21:55 |
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ЛНЗ – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 октября в 13:00 поединок 12-го тура Украинской Премьер-Лиги
28 октября 2023, 21:55 |
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В воскресенье, 29 октября, состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «ЛНЗ» и «Оболонь». Игра пройдет в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Начало в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«ЛНЗ» - «Оболонь». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «ЛНЗ» – «Оболонь»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».
Видеоплеер будет добавлен позже.
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