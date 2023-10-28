В воскресенье, 29 октября, пройдет матч 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Оболонь».

Поединок состоится в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена» и судить его будет арбитр из Львова Роман Блавацкий. Начало матча в 13.00.

«ЛНЗ» – «Оболонь». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ЛНЗ» – «Оболонь», за которой следите в украинской версии сайта.