Результат по приказу. Как Верес пытается выжать максимум из Лавриненко

Летом нынешнего года в «Вересе» произошли воистину фундаментальные для этого клуба перемены – клуб распрощался с «ровенским Алексом Фергюсоном» Юрием Виртом, а на его место пригласил экс-наставника «Зирки» и «Ингульца» Сергея Лавриненко. При этом, боссы «красно-черных» изначально дали понять, что новый главный тренер получает значительный кредит доверия, так как в ином случае тяжело еще как-то объяснить трехлетний контракт, подписанный со специалистом (даже в «Шахтере» все коучи после Мирчи Луческу подписывали сугубо двухгодичные трудовые соглашения, за исключением недавно оформленного Марино Пушича).

Перед Лавриненко была публично поставлена вполне конкретная задача – финишировать по итогам сезона не ниже десятой позиции в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Однако старт чемпионата показал, что для «красно-черных» такие ориентиры могут выглядеть чересчур оптимистичными – по крайней мере, после 10 проведенных матчей в активе «Вереса» только 6 набранных очков и одна-единственная победа (в шестом туре над «Черноморцем» со счетом 3:1). После того ровенчане выдали 5-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате, которая вместила в себя две нулевые ничьи (против «Оболони» и ЛНЗ), а также три поражения.

Безусловно, «Верес» стоит отмечать и даже хвалить за результат против «Шахтера» (1:1), добытый во втором туре нынешнего чемпионата. В том поединке подопечные Лавриненко вполне были способны даже замахнуться на победу над чемпионом, что стало бы однозначной сенсацией, но отнюдь не выглядело бы несправедливым сценарием, учитывая тот уровень футбола, который демонстрировали «горняки» под руководством поспешно уволенного недавно Патрика ван Леувена.

Однако одно очко против чемпиона, возможно, даже сыграло с «Вересом» злую шутку. Куда важнее для команды такого уровня и амбиций – это давать результат в так называемых «лобовых поединках», а таковыми являются как раз игры против «Оболони», ЛНЗ, «Руха» и «Колоса». В четырех поединках с обозначенными соперниками ровенчане сподобились добыть только два пункта, да и то, как уже отмечалось, в тех ничейных матчах так и не смогли поразить ворота соперников…

Неудивительно, что сейчас «Верес» буквально застрял в подвале турнирной таблицы. Команда из Ровно идет предпоследней, а хуже дела обстоят только у еще одного «вечного аутсайдера» – «Миная», который уже несколько раз должен был покидать УПЛ по спортивному принципу, но всякий раз обстоятельства складывались в пользу того, чтобы представители Закарпатья все-таки оставались в элите.

Именно матч с «Минаем», который в рамках 12-го тура будет для «Вереса» выездным, похоже, окажется судьбоносным как минимум для кого-то одного из наставников этих команд. Поражение в этом поединке сделает коллектив, который испытает его горечь, абсолютным аутсайдером текущего сезона в УПЛ, и есть подозрения, что терпение боссов «Миная» или «Вереса» в подобном случае может лопнуть.

Подобное предположение, по крайней мере, выглядит очень даже уместным именно по отношению к ситуации с Лавриненко в «Вересе». Накануне выезда к «Минаю» в ровенском клубе состоялось очередное заседание членов наблюдательного совета, на котором был принят ряд достаточно важных решений.

Прежде всего, «Верес» удивил тем, что публично отрапортовал о предложении, которое последовало со стороны наблюдательного совета в адрес тренерского штаба во главе с Лавриненко, предоставить больше игрового времени в первой команде в рамках следующих матчей воспитанникам клуба, выступающим за «Верес» U-19. Молодежь «красно-черных» в соответствующем первенстве действительно идет довольно неплохо, потерпев только 3 поражения в 11 матчах, а работу старшего тренера «Вереса» U-19 Олега Шандрука хвалят многие уважаемые специалисты.

Однако наивно полагать, что такой себе приказ сверху (а когда в наших реалиях от руководства исходит такого рода «предложение/рекомендация», то его с 99% вероятностью стоит трактовать именно как указание, лишь формально смягченное формулировками) способен по мановению волшебной палочки чудесным образом обеспечить положительные результаты уже и для первой команды.

Стоит вспомнить, что когда Лавриненко давал свои первые интервью в статусе главного тренера «Вереса», то специалист особый акцент делал отнюдь не на финансовых или других подробностях своего контракта, а именно на качественном усилении команды.

«В переговорах с «Вересом» личные условия главным не были. Вопрос номер один заключался в том, сможет ли клуб приглашать игроков уровня турнирных целей. А это – место в десятке. Нам, чтобы там быть, нужно условно подвинуть «Черноморец». А еще не пустить вперед «Полесье», ЛНЗ и «Оболонь», – говорил Лавриненко.

И пускай «Черноморец» ровенчанам обыграть удалось, а вот почти со всеми из остальных перечисленных ключевых оппонентов «Верес» сыграл неудачно. Да и, говоря откровенно, кадровое пополнение в летнее трансферное окно вряд ли можно называть соответствующим уровню турнирных целей. По крайней мере, сейчас ни один из летних новобранцев «Вереса» не выглядит для этой команды безоговорочным лидером, да и вообще лишь троих новичков (Паста, Марусича и Яго Сикейру) можно называть весьма полезными фигурами для первой команды.

Неудивительно, что на этом фоне в руководстве «Вереса» опять заговорили о целесообразности большего доверия к собственным воспитанникам. Нечто подобное требовали в свое время еще от Юрия Вирта, но тот был настолько жестко зажат необходимостью давать результат здесь и сейчас, что попросту не хотел рисковать своим местом во главе команды ради потенциальной возможности вырастить одного или двух качественных молодых исполнителей.

Да и по отношению к Сергею Лавриненко подобное «пожелание» руководства «Вереса» выглядит достаточно странным. Дело в том, что этот специалист никогда не славился своими успехами при работе с молодежью. В «Ингульце», где Лавриненко проделал титаническую и структурированную работу, коуч всегда делал ставку на ветеранов и игроков с опытом. Таких как Лупашко, Ковалев, Акименко, Шуст, Бартулович. А вот из числа молодых талантов, которым бы Лавриненко помог выйти на качественно новый уровень, на вскидку выделить кого-то не особо-то и получается, разве что Дениса Янакова, и то с определенными оговорками.

Поэтому сейчас, когда наблюдательный совет «Вереса» постановил рассмотреть «вопрос новых кадровых решений по главной команде» по итогу матча 12-го тура против «Миная», который состоится 29 октября, это решение боссов «красно-черных» стоит расценивать исключительно как своего рода элемент психологического давления на Лавриненко – попытку выжать из наставника максимум.

Другой вопрос: что из этого получится, учитывая реальные возможности и таланты Лавриненко? И если в «Вересе» так уж непременно хотят развивать собственную молодежь, которую считают достойной и талантливой для уровня нынешней УПЛ, то почему изначально на пост наставника не позвали специалиста в профайле которого есть соответствующий скилл по «прокачке» клубных воспитанников?

НК Верес. Сергей Лавриненко (слева)

Последнее выглядит еще более удивительным на фоне того, что в структуре «Вереса», если обращать внимание только на список функционеров, представленный на официальном сайте клуба, у президента Ивана Надеина огромное количество всевозможных помощников: четыре вице-президента, генеральный директор и его заместитель, исполнительный директор, два советника президента, директор академии, спортивный директор академии и директор по маркетингу. И что: из всех этих профессионалов ни у кого не возникло вопросов при назначении Лавриненко о способности этого коуча развивать и растить молодежь? Никто не попросил наставника привести яркие примеры подобной работы, если она уж настолько важна для клуба на его нынешнем этапе развития?

Если нет, то нынешние «предложения/рекомендации» наблюдательного совета в сторону Лавриненко выглядят, откровенно говоря, как попытка окончательно спихнуть всю ответственность за текущие спортивные неудачи исключительно на новый тренерский штаб. В свое время увольнение Вирта не было популярным решением среди болельщиков и даже ряда футболистов «Вереса», и Надеин вместе со своими помощниками брал удар на себя, назначая Лавриненко. Тогда это выглядело смелым и волевым решением. И очень не хотелось бы, чтобы сейчас вопрос с потенциальным увольнением уже Лавриненко был завуалирован под попытки показать, что тренерский штаб не справился с задачами, не сумел начать развивать молодежь и т.п. Эти люди изначально вряд ли могли обеспечить выполнение ряда выдвигаемых к ним ныне условий, и сейчас, если уж придет время прощаться с тренерами, от президента «Вереса» хочется увидеть еще одно смелое и волевое решение, но никак не что-то иное.

Результатов по приказу не достигнешь, и три очка в футболе в актив от этого не записываются – это прописные истины, которые понятны абсолютно всем, равно как и то, что в стремлении развивать свою молодежь нужно приглашать специалиста, который ранее был в этом успешен, а не составлял костяк своих прежних команд из ветеранов.