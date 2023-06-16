Украина. Премьер лига16 июня 2023, 22:11 |
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Не еврокубки. Перед новым тренером Вереса поставили задачу на сезон
Лавриненко должен финишировать в топ-10
16 июня 2023, 22:11 |
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Президент «Вереса» Иван Надеин заявил, что новый тренер команды Сергей Лавриненко получил задачу на новый сезон – финиш в топ-10 УПЛ.
Кроме того, клуб занимается комплектованием команды.
- Задача на сезон – победа в каждой игре. Желаемый результат – финишировать в топ-десятке. Мы уже предложили новые контракты братьям Шараям и Василию Курко. Теперь будем решать, с кем продолжать сотрудничество, с кем прощаться. У нас фактически на две недели короче отпуск, чем у других клубов, – сказал Надеин.
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