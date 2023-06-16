Не еврокубки. Перед новым тренером Вереса поставили задачу на сезон

Президент «Вереса» Иван Надеин заявил, что новый тренер команды Сергей Лавриненко получил задачу на новый сезон – финиш в топ-10 УПЛ.

Кроме того, клуб занимается комплектованием команды.

- Задача на сезон – победа в каждой игре. Желаемый результат – финишировать в топ-десятке. Мы уже предложили новые контракты братьям Шараям и Василию Курко. Теперь будем решать, с кем продолжать сотрудничество, с кем прощаться. У нас фактически на две недели короче отпуск, чем у других клубов, – сказал Надеин.