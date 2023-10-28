В воскресенье, 29 октября, состоится матч 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Металлист 1925».

Поединок пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» и судить его будет арбитр из Ивано-Франковска Александр Каленов. Начало матча в 15.00.

«Ворскла» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Металлист 1925», за которой следите в украинской версии сайта.