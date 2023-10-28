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Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 20:27 | Обновлено 28 октября 2023, 20:29
123
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Металлист 1925

В Полтаве на стадионе «Ворскла» состоится поединок 12-го тура украинской Премьер-лиги

28 октября 2023, 20:27 | Обновлено 28 октября 2023, 20:29
123
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Металлист 1925
УПЛ

В воскресенье, 29 октября, состоится матч 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Металлист 1925».

Поединок пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» и судить его будет арбитр из Ивано-Франковска Александр Каленов. Начало матча в 15.00.

«Ворскла» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Металлист 1925», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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