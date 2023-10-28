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  4. САБО: «Луческу ничего больше не может дать Динамо, а уходить не хочет»
Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 17:44 | Обновлено 28 октября 2023, 18:31
1866
5

САБО: «Луческу ничего больше не может дать Динамо, а уходить не хочет»

Специалист – о неудачах киевлян

28 октября 2023, 17:44 | Обновлено 28 октября 2023, 18:31
1866
5
САБО: «Луческу ничего больше не может дать Динамо, а уходить не хочет»
ФК Динамо. Мирча Луческу

Легендарный тренер Йожеф Сабо рассказал об очередной неудаче «Динамо» в матче с Колосом (1:1).

- В каждой игре «Динамо» и пропускает, и мало создает. Одно название осталось от «Динамо». А игры как таковой нет. Нет скоростного футбола. Есть переводы слева-направо через середину, через Бражко. Но что дальше?

Я не вижу скоростных забеганий. А когда пытаются идти через центр, попадают в скопление соперников. И каждый раз одно и то же. А стопроцентных моментов в этой игре я и не вспомню.

- Что, возможно, стоит сделать, чтобы что-то изменилось?
- Остается ждать. Наверное, Луческу ничего больше дать команде не может, а уходить не хочет. Уволить его не могут, потому что за это надо платить. Вот все и остается, как есть.

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Йожеф Сабо Динамо Киев Мирча Луческу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка
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Комментарии 5
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Умник
100 процентных не помню))))
Перекладина Караваева.
Удар бражка.
Удар Караваева в 1 тайме.
Одно имя осталось от Ежика.
За Динамо не переживай не из такого выбирались
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+2
New Zealander
Думаю если бы Сурок сейчас предложил Вернидубу стать главным тренером то он бы не согласился так как где Динамо, а где Кривбасс сейчас и по игре и по месту в турнирной таблице. Криворожцы - громят Днепр 3-0, а динамовцы у Днепра проигрывают. 
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0
New Zealander
Причем там Луческу. Президент Динамо Суркис не хочет отпускать Луческу о чем неоднократно заявлял. А какой тренер сам уйдет когда у него зарплата капает неплохая (к тому же еще и последняя в карьере зарплата) 
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0
DK1961
Ежик открыл Америку. Это все уже давно и всем понятно
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0
Kovalchuk
По ходу он прав 
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0
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