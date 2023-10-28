САБО: «Луческу ничего больше не может дать Динамо, а уходить не хочет»
Специалист – о неудачах киевлян
Легендарный тренер Йожеф Сабо рассказал об очередной неудаче «Динамо» в матче с Колосом (1:1).
- В каждой игре «Динамо» и пропускает, и мало создает. Одно название осталось от «Динамо». А игры как таковой нет. Нет скоростного футбола. Есть переводы слева-направо через середину, через Бражко. Но что дальше?
Я не вижу скоростных забеганий. А когда пытаются идти через центр, попадают в скопление соперников. И каждый раз одно и то же. А стопроцентных моментов в этой игре я и не вспомню.
- Что, возможно, стоит сделать, чтобы что-то изменилось?
- Остается ждать. Наверное, Луческу ничего больше дать команде не может, а уходить не хочет. Уволить его не могут, потому что за это надо платить. Вот все и остается, как есть.
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