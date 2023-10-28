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  4. Динамо не выигрывает в трех кряду матчах УПЛ. Дальше игра с Шахтером
Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 17:07 |
382
10

Динамо не выигрывает в трех кряду матчах УПЛ. Дальше игра с Шахтером

Неудачная полоса команды Луческу

28 октября 2023, 17:07 |
382
10
Динамо не выигрывает в трех кряду матчах УПЛ. Дальше игра с Шахтером
ФК Динамо Киев

«Динамо» в матче чемпионата Украины сыграло вничью 1:1 с «Колосом». Для киевлян это третий кряду поединок УПЛ без побед. Ранее команда Мирчи Луческу проиграла «Полесью» и «Днепру-1».

«Динамо» сегодня впервые в сезоне УПЛ сыграло вничью. Команда с 16 очками находится в середине таблицы.

А далее «Динамо» предстоит матч с «Шахтером». Битва грандов состоится 3 ноября, а встречу из-за дисквалификации пропустит форвард Владислав Ванат.

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Динамо Киев Шахтер Донецк Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига Мирча Луческу
Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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Перець
Дід зараз розкаже ,що добиралися 70 км. вітром ледь не здуло, ключові гравці пішли в топ чемпіонати, чесно вже заї..ав цими тупими відмазками 
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+3
Alexander Киев
Та нехай ніколи більше і не виграють, всім байдуже. Бистріше би розвалилось це ФК ОПЗЖ Суркісня 💩
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
vruthiy-112
Динамо чемпіон,  бугага,  по не зіграним матчам. Кобельков Лев матчу з Колосом, бугага. Мірча забив і не прийшов на післяматчеве інтерв'ю,  Кобельков знову тут як тут,  бугага.!!!
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+1
u6464u
Гранда , та колишнього гранда , а зараз клубу середини турнірної таблиці , коли ви почнете вірно писати , промокашкі .
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+1
Sergey Romanchik
Логика! Динамо сливали Лигу Конференции,чтобы потом слить в чемпионате и вновь не попасть в лигу конференции! Круговое движение 
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0
Sergey Romanchik
Не честно. У Колоса было 11 человек в команде.....Это причина того,что не победили...
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0
nick07
Ну на матч з ШД вони традиційно збирались. Хоча, зважаючи на кризу, то можливо і не зможуть
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0
AK.228
Все норм, мені подобається!!
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0
apepa
динама уже не флагман украинского футбола. Об этом уже пишут все мировые спортивные издания!
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0
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