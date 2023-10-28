Украина. Премьер лига28 октября 2023, 17:07 |
382
10
Динамо не выигрывает в трех кряду матчах УПЛ. Дальше игра с Шахтером
Неудачная полоса команды Луческу
28 октября 2023, 17:07 |
382
10
«Динамо» в матче чемпионата Украины сыграло вничью 1:1 с «Колосом». Для киевлян это третий кряду поединок УПЛ без побед. Ранее команда Мирчи Луческу проиграла «Полесью» и «Днепру-1».
«Динамо» сегодня впервые в сезоне УПЛ сыграло вничью. Команда с 16 очками находится в середине таблицы.
А далее «Динамо» предстоит матч с «Шахтером». Битва грандов состоится 3 ноября, а встречу из-за дисквалификации пропустит форвард Владислав Ванат.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 28 октября 2023, 07:43 2
28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт большой вечер бокса
Футбол | 28 октября 2023, 16:28 0
Назарий сыграет с первых минут встречи против «Норвича»
Футбол | 28.10.2023, 01:37
Футбол | 28.10.2023, 10:23
Футбол | 28.10.2023, 16:15
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Дід зараз розкаже ,що добиралися 70 км. вітром ледь не здуло, ключові гравці пішли в топ чемпіонати, чесно вже заї..ав цими тупими відмазками
Та нехай ніколи більше і не виграють, всім байдуже. Бистріше би розвалилось це ФК ОПЗЖ Суркісня 💩
Показать Скрыть 1 ответ
Динамо чемпіон, бугага, по не зіграним матчам. Кобельков Лев матчу з Колосом, бугага. Мірча забив і не прийшов на післяматчеве інтерв'ю, Кобельков знову тут як тут, бугага.!!!
Гранда , та колишнього гранда , а зараз клубу середини турнірної таблиці , коли ви почнете вірно писати , промокашкі .
Логика! Динамо сливали Лигу Конференции,чтобы потом слить в чемпионате и вновь не попасть в лигу конференции! Круговое движение
Не честно. У Колоса было 11 человек в команде.....Это причина того,что не победили...
Ну на матч з ШД вони традиційно збирались. Хоча, зважаючи на кризу, то можливо і не зможуть
Все норм, мені подобається!!
динама уже не флагман украинского футбола. Об этом уже пишут все мировые спортивные издания!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.10.2023, 18:43 9
28.10.2023, 10:00 8
28.10.2023, 14:05 4
27.10.2023, 11:45
27.10.2023, 05:01 4
26.10.2023, 21:13
27.10.2023, 22:30 15
28.10.2023, 08:55