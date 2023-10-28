Динамо не выигрывает в трех кряду матчах УПЛ. Дальше игра с Шахтером

«Динамо» в матче чемпионата Украины сыграло вничью 1:1 с «Колосом». Для киевлян это третий кряду поединок УПЛ без побед. Ранее команда Мирчи Луческу проиграла «Полесью» и «Днепру-1».

«Динамо» сегодня впервые в сезоне УПЛ сыграло вничью. Команда с 16 очками находится в середине таблицы.

А далее «Динамо» предстоит матч с «Шахтером». Битва грандов состоится 3 ноября, а встречу из-за дисквалификации пропустит форвард Владислав Ванат.