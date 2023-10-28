Колос – Динамо Киев. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 28 октября, «Колос» на своем домашнем стадионе в матче двенадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет киевское «Динамо». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 8-е и 7-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Ярослава Вишняка и Мирчи Луческу на матч:

«Колос»: Фесюн, Емец, Бурда, Бондаренко, Черноморец, Лучкевич, Милько, Ильин, Сантос Диего, Салабай, Демченко.

«Динамо» Киев: Бущан, Дубинчак, Дячук, Попов, Тымчик, Бражко, Караваев, Шепелев, Буяльский, Волошин, Ванат.