Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Динамо Киев. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 13:59 | Обновлено 28 октября 2023, 14:05
415
1

Колос – Динамо Киев. Стали известны стартовые составы

Матч 12-го тура УПЛ начнется в 15:00

28 октября 2023, 13:59 | Обновлено 28 октября 2023, 14:05
415
1
Колос – Динамо Киев. Стали известны стартовые составы
ФК Колос. Стадион Колос

Сегодня, 28 октября, «Колос» на своем домашнем стадионе в матче двенадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет киевское «Динамо». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 8-е и 7-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Ярослава Вишняка и Мирчи Луческу на матч:

«Колос»: Фесюн, Емец, Бурда, Бондаренко, Черноморец, Лучкевич, Милько, Ильин, Сантос Диего, Салабай, Демченко.

«Динамо» Киев: Бущан, Дубинчак, Дячук, Попов, Тымчик, Бражко, Караваев, Шепелев, Буяльский, Волошин, Ванат.

По теме:
Первая лига. Матчи 14-го тура, 28 октября. Смотреть онлайн. LIVE
Воздушная тревога. Матч Кривбасс – Днепр-1 начнется с опозданием
Вторая лига. Матчи 15-го тура, 28 октября. Смотреть онлайн. LIVE
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Динамо стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дженоа – Салернитана – 1:0. Ассист Малиновского. Видео гола и обзор
Футбол | 28 октября 2023, 12:12 0
Дженоа – Салернитана – 1:0. Ассист Малиновского. Видео гола и обзор
Дженоа – Салернитана – 1:0. Ассист Малиновского. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 10-го тура Серии A

ВИДЕО. Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии. Украинец поднял Тайсона
Бокс | 27 октября 2023, 22:30 15
ВИДЕО. Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии. Украинец поднял Тайсона
ВИДЕО. Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии. Украинец поднял Тайсона

28 октября Фьюри проведет бой против Франсиса Нганну

Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Бокс | 28.10.2023, 07:43
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Максим ЗАДЕРАКА: «У Кривбасса и Днепра-1 максимальные цели на сезон»
Футбол | 28.10.2023, 10:10
Максим ЗАДЕРАКА: «У Кривбасса и Днепра-1 максимальные цели на сезон»
Максим ЗАДЕРАКА: «У Кривбасса и Днепра-1 максимальные цели на сезон»
Агенты бразильского легионера хотят обсудить с Шахтером будущее клиента
Футбол | 27.10.2023, 21:01
Агенты бразильского легионера хотят обсудить с Шахтером будущее клиента
Агенты бразильского легионера хотят обсудить с Шахтером будущее клиента
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
очередное мудрое решение Луческу:  облажался Сирота, вернем в состав Дячука.
сегодня облажается Дячук, вернем в состав Биловара.
Это уже полная тренерская импотенция.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
27.10.2023, 05:01 4
Футбол
Британец тяжелее. Фьюри и Нганну прошли церемонию взвешивания
Британец тяжелее. Фьюри и Нганну прошли церемонию взвешивания
27.10.2023, 19:05 1
Бокс
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
27.10.2023, 10:07 1
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не помню такого в Шахтере. Что ж они такого наделали?»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не помню такого в Шахтере. Что ж они такого наделали?»
26.10.2023, 10:10 3
Футбол
Лестер доминирует в Чемпионшипе: как им это удалось
Лестер доминирует в Чемпионшипе: как им это удалось
26.10.2023, 14:23 15
Футбол
«Волшебный Миша». Мудрик получил похвалу за работу на тренировке в Челси
«Волшебный Миша». Мудрик получил похвалу за работу на тренировке в Челси
26.10.2023, 20:12 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем