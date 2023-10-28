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Украина. Вторая лига
28 октября 2023, 12:30 |
152
0

Вторая лига. Матчи 15-го тура, 28 октября. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 28 октября видеотрансляцию поединков 15-го тура Второй лиги

28 октября 2023, 12:30 |
152
0
Вторая лига. Матчи 15-го тура, 28 октября. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Кудровка

28 октября проходят поединки 15-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 15-й тур, 28 октября

  • 12:00. Кремень-2 Кременчуг – Карпаты-2 Львов
  • 12:30. Дружба Мировка – Скала Стрый
  • 13:00. Реал Фарма Одесса – Тростянец
  • 13:30. Кудровка – Рух-2 Львов

Турнирная таблица

12:00. Кремень-2 Кременчуг – Карпаты-2 Львов

12:30. Дружба Мировка – Скала Стрый

13:00. Реал Фарма Одесса – Тростянец

13:30. Кудровка – Рух-2 Львов

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Источник Sport.ua
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