Украина. Вторая лига28 октября 2023, 12:30 |
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Вторая лига. Матчи 15-го тура, 28 октября. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 28 октября видеотрансляцию поединков 15-го тура Второй лиги
28 октября 2023, 12:30 |
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28 октября проходят поединки 15-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 15-й тур, 28 октября
- 12:00. Кремень-2 Кременчуг – Карпаты-2 Львов
- 12:30. Дружба Мировка – Скала Стрый
- 13:00. Реал Фарма Одесса – Тростянец
- 13:30. Кудровка – Рух-2 Львов
Турнирная таблица
12:00. Кремень-2 Кременчуг – Карпаты-2 Львов
12:30. Дружба Мировка – Скала Стрый
13:00. Реал Фарма Одесса – Тростянец
13:30. Кудровка – Рух-2 Львов
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