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Украина. Вторая лига
29 октября 2023, 09:59 | Обновлено 29 октября 2023, 10:10
68
0

Вторая лига. Скала победила лидера Дружбу, Тростянец взял три очка в Одессе

28 октября состоялись 4 поединка 15-го тура Второй лиги

29 октября 2023, 09:59 | Обновлено 29 октября 2023, 10:10
68
0
Вторая лига. Скала победила лидера Дружбу, Тростянец взял три очка в Одессе
ФК Скала

28 октября прошли 4 поединка 15-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Скала победила бывшего лидера лиги – Дружбу (1:0), Тростянец взял три очка в Одессе у Реала Фармы (2:0).

Лидеры Второй лиги: ЮКСА (32), Дружба (31), Чайка, Звягель (по 28).

Вторая лига. 15-й тур, 28 октября

Дружба Мировка – Скала Стрый – 0:1

Гол: Лебедев, 47

Реал Фарма Одесса – Тростянец – 0:2

Голы: Яременко, 7, Проданов, 77

Кудровка – Рух-2 Львов – 0:1

Гол: Непейпиев, 48

Кремень-2 Кременчуг – Карпаты-2 Львов – 0:0

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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