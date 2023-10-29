Вторая лига. Скала победила лидера Дружбу, Тростянец взял три очка в Одессе
28 октября состоялись 4 поединка 15-го тура Второй лиги
28 октября прошли 4 поединка 15-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Скала победила бывшего лидера лиги – Дружбу (1:0), Тростянец взял три очка в Одессе у Реала Фармы (2:0).
Лидеры Второй лиги: ЮКСА (32), Дружба (31), Чайка, Звягель (по 28).
Вторая лига. 15-й тур, 28 октября
Дружба Мировка – Скала Стрый – 0:1
Гол: Лебедев, 47
Реал Фарма Одесса – Тростянец – 0:2
Голы: Яременко, 7, Проданов, 77
Кудровка – Рух-2 Львов – 0:1
Гол: Непейпиев, 48
Кремень-2 Кременчуг – Карпаты-2 Львов – 0:0
Турнирная таблица
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