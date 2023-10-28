28.10.2023 13:45 - : -
Украина. Первая лига28 октября 2023, 10:55 | Обновлено 28 октября 2023, 11:09
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Первая лига. Матчи 14-го тура, 28 октября. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 28 октября видеотрансляцию поединков 14-го тура Первой лиги
28 октября 2023, 10:55 | Обновлено 28 октября 2023, 11:09
43
0
28 октября проходят поединки 14-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Первая лига. 14-й тур, 28 октября
- 12:15. Буковина – Нива Бузовая
- 13:15. Ингулец – ФСК Мариуполь
- 13:45. Хуст – Прикарпатье
- 14:15. Нива Т – Эпицентр
Турнирная таблица
12:15. Буковина – Нива Бузовая
13:15. Ингулец – ФСК Мариуполь
13:45. Хуст – Прикарпатье
14:15. Нива Т – Эпицентр
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