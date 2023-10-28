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Хуст
28.10.2023 13:45 - : -
Прикарпатье
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Украина. Первая лига
28 октября 2023, 10:55 | Обновлено 28 октября 2023, 11:09
43
0

Первая лига. Матчи 14-го тура, 28 октября. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 28 октября видеотрансляцию поединков 14-го тура Первой лиги

28 октября 2023, 10:55 | Обновлено 28 октября 2023, 11:09
43
0
Первая лига. Матчи 14-го тура, 28 октября. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Нива Тернополь

28 октября проходят поединки 14-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Первая лига. 14-й тур, 28 октября

  • 12:15. Буковина – Нива Бузовая
  • 13:15. Ингулец – ФСК Мариуполь
  • 13:45. Хуст – Прикарпатье
  • 14:15. Нива Т – Эпицентр

Турнирная таблица

12:15. Буковина – Нива Бузовая

13:15. Ингулец – ФСК Мариуполь

13:45. Хуст – Прикарпатье

14:15. Нива Т – Эпицентр

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Источник Sport.ua
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