Первая лига. Ингулец снова проиграл, 6 голов Нивы и Буковины

В матче группы А очередного тура чемпионата Украины Буковина и Нива Бузовая сыграли в результативную ничью 3:3. Несмотря на потерю очков, Нива остается в топ-3 группы с 23 очками. Лидируют Карпаты и Агробизнес.

А вот в группе Б неожиданно проиграл Ингулец, для которого это второе поражение кряду. Команда лидирует с 34 пунктами, топ-3 замыкают Виктория и Мариуполь.

Первая лига. 14-й тур. Группа А

Буковина - Нива Бузовая 3:3

Голы: Фарасеенко, 7, Палагнюк, 64, 86 - Будняк, 3, Паламар, 23, Тименко, 66

Хуст - Прикарпатье 1:2

Голы: Мердеев, 60 - Хома, 37, Шинкаренко, 75

Нива Тернополь - Эпицентр 1:2

Голы: Зинь, 4 - Мороз, 66, Стень, 87

Группа Б

Ингулец - Мариуполь 0:1

Гол: Пентелейчук, 12

Турнирная таблица