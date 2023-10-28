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Хуст
28.10.2023 13:45 – FT 1 : 2
Прикарпатье
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Украина. Первая лига
28 октября 2023, 17:22 | Обновлено 28 октября 2023, 18:41
263
0

Первая лига. Ингулец снова проиграл, 6 голов Нивы и Буковины

Ряд матчей очередного тура Первой лиги

28 октября 2023, 17:22 | Обновлено 28 октября 2023, 18:41
263
0
Первая лига. Ингулец снова проиграл, 6 голов Нивы и Буковины
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В матче группы А очередного тура чемпионата Украины Буковина и Нива Бузовая сыграли в результативную ничью 3:3. Несмотря на потерю очков, Нива остается в топ-3 группы с 23 очками. Лидируют Карпаты и Агробизнес.

А вот в группе Б неожиданно проиграл Ингулец, для которого это второе поражение кряду. Команда лидирует с 34 пунктами, топ-3 замыкают Виктория и Мариуполь.

Первая лига. 14-й тур. Группа А

Буковина - Нива Бузовая 3:3
Голы: Фарасеенко, 7, Палагнюк, 64, 86 - Будняк, 3, Паламар, 23, Тименко, 66

Хуст - Прикарпатье 1:2
Голы: Мердеев, 60 - Хома, 37, Шинкаренко, 75

Нива Тернополь - Эпицентр 1:2
Голы: Зинь, 4 - Мороз, 66, Стень, 87

Группа Б

Ингулец - Мариуполь 0:1
Гол: Пентелейчук, 12

Турнирная таблица

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Первая лига Украины Ингулец ФСК Мариуполь Буковина Черновцы Нива Бузовая Хуст Прикарпатье Ивано-Франковск Нива Тернополь Эпицентр Каменец-Подольский
Источник Sport.ua
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