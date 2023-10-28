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  4. Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Ван Леувену нужно было играть в другой футбол»
Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 10:58 |
169
1

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Ван Леувену нужно было играть в другой футбол»

Бывший полузащитник сборной Украины – о том, почему у Патрика ван Леувена не вышло в «Шахтере»

28 октября 2023, 10:58 |
169
1
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Ван Леувену нужно было играть в другой футбол»
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о том, почему у нидерландского главного тренера Патрика ван Леувена не вышло в донецком «Шахтере».

– Что думаете об отставке Патрика ван Леувена? Оправдана ли она?

– Мне все очень трудно комментировать, потому что я понимаю философию Патрика и вижу, что он хотел поставить футбол, который, в его смысле, подходит сейчас всем этим игрокам. Патрик хотел улучшить дисциплину и силовой футбол. Но, может быть, ван Леувен не так легко нашел контакт со всеми игроками. У него не получилось. Такое бывает. Бывают моменты, когда команда не полностью понимает, что еще нужно. И я думаю, что коммуникация в этом плане очень важна. Надеюсь, что новый тренер это будет делать лучше.

– Почему у ван Леувена не получилось в «Шахтере»?

– Я думаю, есть несколько аспектов. Не могу определить один. Я понимаю, что он хотел поставить силовой футбол, вертикальный, подходящий для многих команд. Но «Шахтер» – это команда, которая должна выиграть все матчи. И когда ты играешь с такими игроками, которым нужен контроль мяча, то, может, нужно было немного изменить подход и играть в другой футбол. Но еще говорю, что никаких камней в огород Патрика я не могу бросать, потому что понимаю, что он хотел сделать. Мне кажется, что он не до конца понимал, как нужно подходить к принципиальным игрокам.

Напомним, что новым главным тренером «Шахтера» стал босниец Марино Пушич.

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Патрик ван Леувен Шахтер Донецк Евгений Левченко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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Vitaly H
яка розумна людина. "МЕні здається .. .." ключова фраза спеціаліста , який знає в який футбол мав би грати тренер. тьфу.
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