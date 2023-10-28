Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Полесье
Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 02:24 | Обновлено 28 октября 2023, 02:27
35
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Полесье

Игра начнется 28 октября в 16:00

28 октября 2023, 02:24 | Обновлено 28 октября 2023, 02:27
35
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Полесье
УПЛ

В суботу, 28 жовтня, відбудеться поєдинок 12 туру Української Прем'єр-ліги, в якому гратимуть луганська «Зоря» та житомирське «Полісся». Гра пройде в Києві на полі стадіону «Лівий берег», початок – о 16:00.

  • Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Гру судитиме арбітр Андрій Коваленко, який представляє місто Полтаву.

Заря – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале УНИАН, а также на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Полесье».

Favbet
Сделать ставку Сделать ставку
По теме:
Артем КОЗАК: «На турнирное положение Зари и Полесья не стоит смотреть»
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Александрия
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Заря - Полесье где смотреть
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КОЛЕСНИК: «В Минае о зарплатах нам говорили, что президент не видит смысла»
Футбол | 27 октября 2023, 22:09 7
КОЛЕСНИК: «В Минае о зарплатах нам говорили, что президент не видит смысла»
КОЛЕСНИК: «В Минае о зарплатах нам говорили, что президент не видит смысла»

Бывший форвард закарпатского «Миная» – о финансовой ситуации в клубе

Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Бокс | 27 октября 2023, 21:03 1
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт большой вечер бокса

Первое Эль Класико в сезоне. Кто фаворит в матче Барселона – Реал Мадрид?
Футбол | 28.10.2023, 01:10
Первое Эль Класико в сезоне. Кто фаворит в матче Барселона – Реал Мадрид?
Первое Эль Класико в сезоне. Кто фаворит в матче Барселона – Реал Мадрид?
Таблица коэффициентов. Норвегия оторвалась от Украины, Греция приблизилась
Футбол | 27.10.2023, 10:23
Таблица коэффициентов. Норвегия оторвалась от Украины, Греция приблизилась
Таблица коэффициентов. Норвегия оторвалась от Украины, Греция приблизилась
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
Бокс | 27.10.2023, 10:07
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер – на третьей позиции. Можно ли догнать Порту?
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер – на третьей позиции. Можно ли догнать Порту?
26.10.2023, 00:15 13
Футбол
«Волшебный Миша». Мудрик получил похвалу за работу на тренировке в Челси
«Волшебный Миша». Мудрик получил похвалу за работу на тренировке в Челси
26.10.2023, 20:12 5
Футбол
Британец тяжелее. Фьюри и Нганну прошли церемонию взвешивания
Британец тяжелее. Фьюри и Нганну прошли церемонию взвешивания
27.10.2023, 19:05 1
Бокс
Игорь БОЙКО: «Пушич – это вообще что-то очень странное»
Игорь БОЙКО: «Пушич – это вообще что-то очень странное»
26.10.2023, 18:59 4
Футбол
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
27.10.2023, 11:50 8
Футбол
Хет-трик Слинкина, 3 автогола. Украина забила 9 мячей Алжиру на старте ЧМ
Хет-трик Слинкина, 3 автогола. Украина забила 9 мячей Алжиру на старте ЧМ
26.10.2023, 18:43 9
Футбол
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
27.10.2023, 05:01 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем