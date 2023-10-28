Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Полесье
Игра начнется 28 октября в 16:00
В суботу, 28 жовтня, відбудеться поєдинок 12 туру Української Прем'єр-ліги, в якому гратимуть луганська «Зоря» та житомирське «Полісся». Гра пройде в Києві на полі стадіону «Лівий берег», початок – о 16:00.
- Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua
Гру судитиме арбітр Андрій Коваленко, який представляє місто Полтаву.
Заря – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале УНИАН, а также на YouTube.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Полесье».
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