Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Полесье

В суботу, 28 жовтня, відбудеться поєдинок 12 туру Української Прем'єр-ліги, в якому гратимуть луганська «Зоря» та житомирське «Полісся». Гра пройде в Києві на полі стадіону «Лівий берег», початок – о 16:00.

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Гру судитиме арбітр Андрій Коваленко, який представляє місто Полтаву.

Заря – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале УНИАН, а также на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Полесье».