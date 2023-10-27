Тоттенхэм переиграл Кристал Пэлас и упрочил лидерство в АПЛ

Вечером 27 октября в 22:00 прошел матч 10-го тура АПЛ, в котором встречались Кристал Пэлас и Тоттенхэм.

Тоттенхэм переиграл Кристал Пэлас (2:1) и упрочил лидерство в АПЛ.

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Шпоры набрали 26 очков, ближайшие конкуренты, Ман Сити и Арсенал, имеют по 21 баллу и игре в запасе.

АПЛ. 10-й тур, 27 октября

Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 1:2

Голы: Джордан Айю, 90+4 – Уорд, 53 (автогол), Сон Хын Мин, 66

Турнирная таблица