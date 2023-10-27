27.10.2023 22:00 – FT 1 : 2
Англия27 октября 2023, 23:58 | Обновлено 28 октября 2023, 00:23
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Тоттенхэм переиграл Кристал Пэлас и упрочил лидерство в АПЛ
Шпоры набрали 26 очков, а ближайшие конкуренты имеют по 21 баллу
27 октября 2023, 23:58 | Обновлено 28 октября 2023, 00:23
139
0
Вечером 27 октября в 22:00 прошел матч 10-го тура АПЛ, в котором встречались Кристал Пэлас и Тоттенхэм.
Тоттенхэм переиграл Кристал Пэлас (2:1) и упрочил лидерство в АПЛ.
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Шпоры набрали 26 очков, ближайшие конкуренты, Ман Сити и Арсенал, имеют по 21 баллу и игре в запасе.
АПЛ. 10-й тур, 27 октября
Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 1:2
Голы: Джордан Айю, 90+4 – Уорд, 53 (автогол), Сон Хын Мин, 66
Турнирная таблица
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