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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
27.10.2023 22:00 – 90+ 0 : 2
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
27 октября 2023, 21:55 | Обновлено 27 октября 2023, 22:11
486
0

Кристал Пэлас – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 октября в 22:00 матч 10-го тура Английской Премьер-лиги

27 октября 2023, 21:55 | Обновлено 27 октября 2023, 22:11
486
0
Кристал Пэлас – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября в 22:00 проходит матч 10-го тура АПЛ, в котором встречаются Кристал Пэлас и Тоттенхэм.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Кристал Пэлас – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляци

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
53’
ГОЛ ! Автогол забил Джоэль Вард (Кристал Пэлас).
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Источник Sport.ua
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