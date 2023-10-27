Кристал Пэлас – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 октября в 22:00 проходит матч 10-го тура АПЛ, в котором встречаются Кристал Пэлас и Тоттенхэм.

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Кристал Пэлас – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляци

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.