27.10.2023 22:00 – 90’+ 0 : 2
Англия27 октября 2023, 21:55 | Обновлено 27 октября 2023, 22:11
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Кристал Пэлас – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 октября в 22:00 матч 10-го тура Английской Премьер-лиги
27 октября 2023, 21:55 | Обновлено 27 октября 2023, 22:11
486
0
27 октября в 22:00 проходит матч 10-го тура АПЛ, в котором встречаются Кристал Пэлас и Тоттенхэм.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Кристал Пэлас – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляци
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
53’
ГОЛ ! Автогол забил Джоэль Вард (Кристал Пэлас).
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