Украина. Премьер лига27 октября 2023, 21:52 | Обновлено 27 октября 2023, 21:58
173
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Днепр-1
В Кривом Роге состоится матч 12 тура украинской Премьер-лиги
27 октября 2023, 21:52 | Обновлено 27 октября 2023, 21:58
173
0
В суббота, 28 октября, состоится матч 12 тура украинской Премьер-лиги, в котором криворожский «Кривбасс» сыграет против днепровского «Днепра-1».
Поединок пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на YouTube-канале «Кривбасса».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Днепр-1».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 27 октября 2023, 08:30 0
Соревнования пройдут в Чжухае с 24 по 29 октября
Футбол | 27 октября 2023, 05:01 4
Это решение значительно ослабило сине-желтую команду
Бокс | 27.10.2023, 19:20
Футбол | 27.10.2023, 11:50
Футбол | 27.10.2023, 20:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.10.2023, 18:43 9
25.10.2023, 21:50 8
27.10.2023, 10:07 1
25.10.2023, 16:53 19
26.10.2023, 18:59 4
25.10.2023, 21:41 154
25.10.2023, 23:05