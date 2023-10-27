Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Днепр-1
Украина. Премьер лига
27 октября 2023, 21:52 | Обновлено 27 октября 2023, 21:58
173
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Днепр-1

В Кривом Роге состоится матч 12 тура украинской Премьер-лиги

27 октября 2023, 21:52 | Обновлено 27 октября 2023, 21:58
173
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Днепр-1
ФК Кривбасс

В суббота, 28 октября, состоится матч 12 тура украинской Премьер-лиги, в котором криворожский «Кривбасс» сыграет против днепровского «Днепра-1».

Поединок пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на YouTube-канале «Кривбасса».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Днепр-1».

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Рух – Александрия. Текстовая трансляция матча
Колос – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
КОЛЕСНИК: «В Минае о зарплатах нам говорили, что президент не видит смысла»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Днепр-1 Кривбасс - Днепр-1 где смотреть
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 27 октября 2023, 08:30 0
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Соревнования пройдут в Чжухае с 24 по 29 октября

Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
Футбол | 27 октября 2023, 05:01 4
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу

Это решение значительно ослабило сине-желтую команду

ФОТО. Усик прибыл в Саудовскую Аравию. 28 октября Фьюри сразится с Нганну
Бокс | 27.10.2023, 19:20
ФОТО. Усик прибыл в Саудовскую Аравию. 28 октября Фьюри сразится с Нганну
ФОТО. Усик прибыл в Саудовскую Аравию. 28 октября Фьюри сразится с Нганну
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
Футбол | 27.10.2023, 11:50
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
Довбик – в основе, Цыганков вернулся. Составы на матч Жирона – Сельта
Футбол | 27.10.2023, 20:59
Довбик – в основе, Цыганков вернулся. Составы на матч Жирона – Сельта
Довбик – в основе, Цыганков вернулся. Составы на матч Жирона – Сельта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хет-трик Слинкина, 3 автогола. Украина забила 9 мячей Алжиру на старте ЧМ
Хет-трик Слинкина, 3 автогола. Украина забила 9 мячей Алжиру на старте ЧМ
26.10.2023, 18:43 9
Футбол
Барселона – Шахтер – 2:1. Дебют Марино Пушича. Видео голов и обзор матча
Барселона – Шахтер – 2:1. Дебют Марино Пушича. Видео голов и обзор матча
25.10.2023, 21:50 8
Футбол
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
27.10.2023, 10:07 1
Бокс
Пятая победа подряд. Днепр-1 под ливнем обыграл Ворсклу
Пятая победа подряд. Днепр-1 под ливнем обыграл Ворсклу
25.10.2023, 16:53 19
Футбол
Игорь БОЙКО: «Пушич – это вообще что-то очень странное»
Игорь БОЙКО: «Пушич – это вообще что-то очень странное»
26.10.2023, 18:59 4
Футбол
Боевое поражение. Шахтер в гостях уступил Барселоне
Боевое поражение. Шахтер в гостях уступил Барселоне
25.10.2023, 21:41 154
Футбол
«Он лучше, чем любой продукт Барселоны». Фанаты сватают Судакова в Челси
«Он лучше, чем любой продукт Барселоны». Фанаты сватают Судакова в Челси
25.10.2023, 23:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем