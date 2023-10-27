Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Динамо
В Ковалевке на стадионе «Колос» состоится поединок 12-го тура украинской Премьер-лиги
В субботу, 28 октября, пройдет матч 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Динамо».
Поединок состоится в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить его будет арбитр из Запорожья Максим Козыряцкий. Начало матча в 15.00.
«Колос» – «Динамо» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Динамо», за которой следите в украинской версии сайта.
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