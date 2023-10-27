Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Динамо
Украина. Премьер лига
27 октября 2023, 21:50 |
465
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Динамо

В Ковалевке на стадионе «Колос» состоится поединок 12-го тура украинской Премьер-лиги

27 октября 2023, 21:50 |
465
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Динамо
УПЛ

В субботу, 28 октября, пройдет матч 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Динамо».

Поединок состоится в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить его будет арбитр из Запорожья Максим Козыряцкий. Начало матча в 15.00.

«Колос» – «Динамо» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Динамо», за которой следите в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Рух – Александрия. Текстовая трансляция матча
Колос – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
КОЛЕСНИК: «В Минае о зарплатах нам говорили, что президент не видит смысла»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Динамо Киев Колос - Динамо где смотреть
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
Футбол | 27 октября 2023, 05:01 4
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу

Это решение значительно ослабило сине-желтую команду

Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сделал прогноз на их бой
Бокс | 27 октября 2023, 11:45 0
Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сделал прогноз на их бой
Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сделал прогноз на их бой

Мартин Баколе верит в победу большого парня

Агенты бразильского легионера хотят обсудить с Шахтером будущее клиента
Футбол | 27.10.2023, 21:01
Агенты бразильского легионера хотят обсудить с Шахтером будущее клиента
Агенты бразильского легионера хотят обсудить с Шахтером будущее клиента
Барселона внимательно следит за Виктором Цыганковым
Футбол | 27.10.2023, 15:24
Барселона внимательно следит за Виктором Цыганковым
Барселона внимательно следит за Виктором Цыганковым
ФОТО. Усик прибыл в Саудовскую Аравию. 28 октября Фьюри сразится с Нганну
Бокс | 27.10.2023, 19:20
ФОТО. Усик прибыл в Саудовскую Аравию. 28 октября Фьюри сразится с Нганну
ФОТО. Усик прибыл в Саудовскую Аравию. 28 октября Фьюри сразится с Нганну
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он пропадет без вести». Фьюри пообещал опубликовать компромат на Усика
«Он пропадет без вести». Фьюри пообещал опубликовать компромат на Усика
26.10.2023, 15:56 6
Бокс
Хет-трик Слинкина, 3 автогола. Украина забила 9 мячей Алжиру на старте ЧМ
Хет-трик Слинкина, 3 автогола. Украина забила 9 мячей Алжиру на старте ЧМ
26.10.2023, 18:43 9
Футбол
Холанд вошел в топ-20 бомбардиров ЛЧ. Сколько голов до Шевченко, Роналду?
Холанд вошел в топ-20 бомбардиров ЛЧ. Сколько голов до Шевченко, Роналду?
26.10.2023, 05:05 3
Футбол
Боевое поражение. Шахтер в гостях уступил Барселоне
Боевое поражение. Шахтер в гостях уступил Барселоне
25.10.2023, 21:41 154
Футбол
Пятая победа подряд. Днепр-1 под ливнем обыграл Ворсклу
Пятая победа подряд. Днепр-1 под ливнем обыграл Ворсклу
25.10.2023, 16:53 19
Футбол
Лестер доминирует в Чемпионшипе: как им это удалось
Лестер доминирует в Чемпионшипе: как им это удалось
26.10.2023, 14:23 15
Футбол
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
27.10.2023, 11:50 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем