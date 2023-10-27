27 октября в 17:00 пройдет матч 3-го тура Лиги наций среди женщин между сборными Греции и Украины.

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Поединок состоится в Ираклионе на стадионе местного клуба ОФИ – «Теодорос Вардинояннис».

Матч 4-го тура между этими командами запланирован на 31 октября 17:00 на той же арене.

Подопечные Владимира Пятенко потерпели два поражения и идут на 3-м месте в группе, опережая Грецию по разнице забитых и пропущенных мячей.

Лига наций по футболу среди женщин. Турнирная таблица

Греция – Украина. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы