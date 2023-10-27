Греция – Украина. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 октября в 17:00 матч 3-го тура Лиги наций по футболу среди женщин
27 октября в 17:00 пройдет матч 3-го тура Лиги наций среди женщин между сборными Греции и Украины.
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Поединок состоится в Ираклионе на стадионе местного клуба ОФИ – «Теодорос Вардинояннис».
Матч 4-го тура между этими командами запланирован на 31 октября 17:00 на той же арене.
Подопечные Владимира Пятенко потерпели два поражения и идут на 3-м месте в группе, опережая Грецию по разнице забитых и пропущенных мячей.
Лига наций по футболу среди женщин. Турнирная таблица
Греция – Украина. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы
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