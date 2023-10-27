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Лига наций
27 октября 2023, 17:00 | Обновлено 27 октября 2023, 19:00
4852
1

Греция – Украина. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 октября в 17:00 матч 3-го тура Лиги наций по футболу среди женщин

27 октября 2023, 17:00 | Обновлено 27 октября 2023, 19:00
4852
1
Греция – Украина. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

27 октября в 17:00 пройдет матч 3-го тура Лиги наций среди женщин между сборными Греции и Украины.

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Поединок состоится в Ираклионе на стадионе местного клуба ОФИ – «Теодорос Вардинояннис».

Матч 4-го тура между этими командами запланирован на 31 октября 17:00 на той же арене.

Подопечные Владимира Пятенко потерпели два поражения и идут на 3-м месте в группе, опережая Грецию по разнице забитых и пропущенных мячей.

Лига наций по футболу среди женщин. Турнирная таблица

Греция – Украина. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы

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Источник Sport.ua
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Александр Ад
як же слабо наши грають,1 тайм якось відскочили
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