Женская Лига наций. Результаты 2-го тура. Сборная Украины – на 3-м месте
Украинская сборная проиграла команде Польши со счетом 1:2
26 сентября состоялись матчи 2-го тура Лиги наций по футболу среди женщин.
Украинская сборная проиграла команде Польши со счетом 1:2, у сине-желтых отличилась Любовь Шматко.
В другом матче сборная Сербии разгромила команду Греции со счетом 4:0 и возглавила группу B3 вместе с Польшей (по 6 очков).
Украина занимает третью позицию после 2-го тура, также не имеет очков Греция (по 0).
Ниже приведены все результаты игрового дня и турнирные таблицы Лиги наций.
Лига наций по футболу среди женщин
2-й тур, 26 сентября
Лига A
- Италия – Швеция – 0:1
- Германия – Исландия – 4:0
- Австрия – Франция – 0:1
- Португалия – Норвегия – 3:2
- Нидерланды – Англия – 2:1
- Уэльс – Дания – 1:5
- Шотландия – Бельгия – 1:1
- Испания – Швейцария – 5:0
Лига B
- Босния и Герцеговина – Словения – 1:1
- Чехия – беларусь – 2:1
- Польша – Украина – 2:1
- Румыния – Финляндия – 0:1
- Словакия – Хорватия – 4:0
- Сербия – Греция – 4:0
- Венгрия – Ирландия – 0:4
- Северная Ирландия – Албания – 1:0
Лига C
- Армения – Казахстан – 1:2
- Болгария – Косово – 0:0
- Эстония – Израиль – 0:5
- Турция – Литва – 2:0
- Кипр – Фарерские острова – 1:0
- Черногория – Азербайджан – 0:1
- Андорра – Латвия – 0:4
- Люксембург – Грузия – 1:1
- Мальта – Молдова – 2:0
Турнирные таблицы
Лига A
Лига B
Лига C
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