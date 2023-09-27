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Лига наций
27 сентября 2023, 06:00 | Обновлено 27 сентября 2023, 06:33
601
0

Женская Лига наций. Результаты 2-го тура. Сборная Украины – на 3-м месте

Украинская сборная проиграла команде Польши со счетом 1:2

27 сентября 2023, 06:00 | Обновлено 27 сентября 2023, 06:33
601
0
Женская Лига наций. Результаты 2-го тура. Сборная Украины – на 3-м месте
УАФ

26 сентября состоялись матчи 2-го тура Лиги наций по футболу среди женщин.

Украинская сборная проиграла команде Польши со счетом 1:2, у сине-желтых отличилась Любовь Шматко.

В другом матче сборная Сербии разгромила команду Греции со счетом 4:0 и возглавила группу B3 вместе с Польшей (по 6 очков).

Украина занимает третью позицию после 2-го тура, также не имеет очков Греция (по 0).

Ниже приведены все результаты игрового дня и турнирные таблицы Лиги наций.

Лига наций по футболу среди женщин

2-й тур, 26 сентября

Лига A

  • Италия – Швеция – 0:1
  • Германия – Исландия – 4:0
  • Австрия – Франция – 0:1
  • Португалия – Норвегия – 3:2
  • Нидерланды – Англия – 2:1
  • Уэльс – Дания – 1:5
  • Шотландия – Бельгия – 1:1
  • Испания – Швейцария – 5:0

Лига B

  • Босния и Герцеговина – Словения – 1:1
  • Чехия – беларусь – 2:1
  • Польша – Украина – 2:1
  • Румыния – Финляндия – 0:1
  • Словакия – Хорватия – 4:0
  • Сербия – Греция – 4:0
  • Венгрия – Ирландия – 0:4
  • Северная Ирландия – Албания – 1:0

Лига C

  • Армения – Казахстан – 1:2
  • Болгария – Косово – 0:0
  • Эстония – Израиль – 0:5
  • Турция – Литва – 2:0
  • Кипр – Фарерские острова – 1:0
  • Черногория – Азербайджан – 0:1
  • Андорра – Латвия – 0:4
  • Люксембург – Грузия – 1:1
  • Мальта – Молдова – 2:0

Турнирные таблицы

Лига A

Лига B

Лига C

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Источник Sport.ua
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