Женская Лига наций. Результаты 2-го тура. Сборная Украины – на 3-м месте

26 сентября состоялись матчи 2-го тура Лиги наций по футболу среди женщин.

Украинская сборная проиграла команде Польши со счетом 1:2, у сине-желтых отличилась Любовь Шматко.

В другом матче сборная Сербии разгромила команду Греции со счетом 4:0 и возглавила группу B3 вместе с Польшей (по 6 очков).

Украина занимает третью позицию после 2-го тура, также не имеет очков Греция (по 0).

Ниже приведены все результаты игрового дня и турнирные таблицы Лиги наций.

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Лига наций по футболу среди женщин

2-й тур, 26 сентября

Лига A

Италия – Швеция – 0:1

Германия – Исландия – 4:0

Австрия – Франция – 0:1

Португалия – Норвегия – 3:2

Нидерланды – Англия – 2:1

Уэльс – Дания – 1:5

Шотландия – Бельгия – 1:1

Испания – Швейцария – 5:0

Лига B

Босния и Герцеговина – Словения – 1:1

Чехия – беларусь – 2:1

Польша – Украина – 2:1

Румыния – Финляндия – 0:1

Словакия – Хорватия – 4:0

Сербия – Греция – 4:0

Венгрия – Ирландия – 0:4

Северная Ирландия – Албания – 1:0

Лига C

Армения – Казахстан – 1:2

Болгария – Косово – 0:0

Эстония – Израиль – 0:5

Турция – Литва – 2:0

Кипр – Фарерские острова – 1:0

Черногория – Азербайджан – 0:1

Андорра – Латвия – 0:4

Люксембург – Грузия – 1:1

Мальта – Молдова – 2:0

Турнирные таблицы

Лига A

Лига B

Лига C