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Сборная УКРАИНЫ
27 октября 2023, 16:58 | Обновлено 27 октября 2023, 19:04
3452
16

Греция – Украина – 2:1. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка женской Лиги наций

27 октября 2023, 16:58 | Обновлено 27 октября 2023, 19:04
3452
16
Греция – Украина – 2:1. Текстовая трансляция. LIVE
УАФ

В пятницю, 27 октября, состоится поединок группы В3 женской Лиги наций, в котором встретятся Греции и Украины. Матч пройдет в Ираклионе на стадионе «Теодорос Вардинояннис», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Обе команды имеют по два поражения в текущем турнире. Украинки уступили Сербии (1:2) и Польше (1:2), а команда Греции проиграла полячкам со счетом 1:3 и сербкам – 0:4.

Владимир Пятенко, главный тренер женской сборной Украины:

«В нашем распоряжении есть немало информации о сильных и слабых местах гречанок, и надеюсь, что к поединкам с ними мы подойдем в боевой форме. Подопечные настроены только побеждать, что позволит вернуть интригу в борьбе за лидирующие позиции в группе».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Греция – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 16
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Выталкиватель парашутистов
Гречанок надо и нужно проходить, они смотрятся гораздо хуже нашей команды, но это женщины и их игра не поддается логике
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+2
Павло
Тренера жіночої збірної потрібно звільняти просто сьогодні - це ж реальне убожєство 
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0
Юрий Щербань
Пятенко отстой,полная разочарование игрой не мучь команду
Ответить
0
Павло
Якщо таки просруть навіть Греції - букмекери подофігєють 
Ответить
0
Павло
Таке тільки мазохістам можна дивитись 
Ответить
0
CheMP
эх,на ровном месте...
Ответить
0
CheMP
опасно!!!
Ответить
0
CheMP
эх,стандарт упустили...
Ответить
0
CheMP
а я не понял: почему в женском футболе нет арбитров мужчин?! не порядок. какая-то дискриминация 
Ответить
0
CheMP
Калинина - бомба! молодцы!
Ответить
0
CheMP
девчёнки,вперёд!
Ответить
0
Павло
Убога у нас зараз жіноча збірна - немає сенсу дивитись 
Ответить
-2
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