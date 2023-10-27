В пятницю, 27 октября, состоится поединок группы В3 женской Лиги наций, в котором встретятся Греции и Украины. Матч пройдет в Ираклионе на стадионе «Теодорос Вардинояннис», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Обе команды имеют по два поражения в текущем турнире. Украинки уступили Сербии (1:2) и Польше (1:2), а команда Греции проиграла полячкам со счетом 1:3 и сербкам – 0:4.

Владимир Пятенко, главный тренер женской сборной Украины:

«В нашем распоряжении есть немало информации о сильных и слабых местах гречанок, и надеюсь, что к поединкам с ними мы подойдем в боевой форме. Подопечные настроены только побеждать, что позволит вернуть интригу в борьбе за лидирующие позиции в группе».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Греция – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.