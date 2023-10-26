Что нужно Свёнтек и Соболенко, чтобы завершить сезон первой ракеткой мира

Борьба за первое место в рейтинге по итогам года будет вестись на турнире WTA Finals, который на следующей неделе состоится в Канкуне. Действующий №1 Арина Соболенко будет пытаться защитить свое место от второго номера Иги Свёнтек и завершить год на первом месте.

Соболенко приедет в Канкун с 8 425 очками в чемпионской гонке. С 7 795 очками Свёнтек отстает от нее на 630 очков. Коко Гофф, занимающая 3-е место, отстает от Соболенко на 2 470 очков и выбывает из борьбы за первое место по итогам года.

Сценарии для Соболенко

Соболенко сама решает свою судьбу №1. Она может обеспечить себе первое место по итогам года, выйдя в финал с результатом 2-1 в групповом раунде, независимо от результатов Свёнтек.

Если Свёнтек проиграет один из матчей группы, то Соболенко сможет закрепить за собой 1-е место, не потерпев поражения на групповом раунде или дойдя до финала.

Если Свёнтек проиграет два матча группового этапа, то Соболенко сможет закрепиться на первом месте, имея результат 2:1 в группе.

Сценарии для Свёнтек

Если Соболенко проиграет 0-3 в групповом турнире, то Свёнтек должна выиграть титул или выйти в финал с результатом 3-0 в группе.

Если Соболенко уступит 1-2 в групповом турнире, то Свёнтек нужно будет выиграть титул.

Если Соболенко сыграет 2-1 в групповом турнире, то Свёнтек должна будет выиграть титул, одержав как минимум две победы в групповом турнире.

Если Соболенко будет вести 3-0 в групповом турнире, то Свёнтек нужно выиграть титул с результатом 3-0 в группе.

Чемпионка Australian Open, Мадрида и Аделаиды в этом сезоне, Соболенко стала 29-й ракеткой мира после выхода в финал US Open в сентябре. Восхождение 25-летней теннисистки завершило 75-недельное пребывание Свёнтек в статусе первого номера рейтинга, который она занимала с апреля 2022 года.



Свёнтек успешно завершила регулярный сезон WTA, завоевав свой пятый титул в этом году на турнире China Open в Пекине. Наряду с титулами в Дохе, Штутгарте, Ролан Гаррос и Варшаве, Свёнтек выходит в финал турнира WTA лидером по числу побед в матчах – 63.

Обе теннисистки квалифицировались на третий подряд финал WTA. Посеянные под первым и вторым номерами соответственно, они могут встретиться не раньше полуфинала.

В прошлом году в Форт-Уэрте Соболенко и Свёнтек впервые вышли в раунд плей-офф. В полуфинале Соболенко прервала четырехматчевую серию поражений, выиграв у Свёнтек со счетом 6:2, 2:6, 6:1.

В этом сезоне они играли между собой дважды, причем оба матча пришлись на финалы на грунтовых кортах. Свёнтек победила Соболенко в двух сетах, защитив свой титул в Штутгарте. Спустя две недели Соболенко отомстила за поражение в трех сетах, победив в Мадриде.