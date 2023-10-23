Аталанта продлит контракт с главным тренером
Джан Пьеро Гасперини останется в клубе еще на год
«Аталанта» в ближайшее время продлит контракт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Нынешнее соглашение Гасперини рассчитано до лета 2024 года, новое будет рассчитано до 2025 года. Клуб и тренер уже провели несколько раундов переговоров, у сторон есть взаимное желание продолжать сотрудничество.
Джан Пьеро Гасперини работает с «Аталантой» с 2016 года. Вчера команда 65-летнего специалиста в 9-м туре Серии А обыграла со счетом 2:0 «Дженоа» Руслана Малиновского.
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