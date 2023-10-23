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Италия
23 октября 2023, 14:48 |
295
0

Аталанта продлит контракт с главным тренером

Джан Пьеро Гасперини останется в клубе еще на год

23 октября 2023, 14:48 |
295
0
Аталанта продлит контракт с главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

«Аталанта» в ближайшее время продлит контракт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Нынешнее соглашение Гасперини рассчитано до лета 2024 года, новое будет рассчитано до 2025 года. Клуб и тренер уже провели несколько раундов переговоров, у сторон есть взаимное желание продолжать сотрудничество.

Джан Пьеро Гасперини работает с «Аталантой» с 2016 года. Вчера команда 65-летнего специалиста в 9-м туре Серии А обыграла со счетом 2:0 «Дженоа» Руслана Малиновского.

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Аталанта Джан Пьеро Гасперини продление контракта
Источник Tutto Atalanta
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