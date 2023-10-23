Срна выиграл, Ротань проиграл, Кривбасс – лидер, Динамо снова разочаровало

Результативный тур: четыре крупные победы, ни одной ничьи. Уже в его дебютной встрече было забито шесть мячей – «Заря» победила «Оболонь» 4:2. «Кривбасс» остается лидером пелотона: команда Вернидуба обыграла «Металлист 1925» – 3:1. «Шахтер» под руководством Срны победил ЛНЗ – 3:0. С таким же счетом «Черноморец» разбил «Минай». Очередная неудача «Александрии» – в этот раз команда Ротаня уступила «Колосу». В центральном поединке тура «Динамо» проиграло «Днепру-1».

Перестрелка тура

Матч, открывавший программу тура, получился очень результативным. «Оболонь» и «Заря» на двоих забили шесть мячей. В итоге «Заря» отпраздновала первую за последние шесть матчей победу – 4:2. Уже в первом тайме соперники забили четыре гола – дублями обменялись Суханов и Герреро. Во второй половине встречи киевляне начали играть на удержание счета, и поплатились – луганчане смогли забить еще дважды.

Ошибка тура

Яркой оплошностью отметился в игре против «Оболони» голкипер «Зари» Турбаевский. На 20-й минуте встречи Суханов решился на дальний удар – метров с тридцати. Вратарь видел и момент удара, и среагировал, вроде бы, вовремя, но мяч от его рук залетел в сетку ворот. К счастью для Турбаевского, его ошибка не повлияла на итоговый счет.

Лидер тура

«Кривбасс» на классе добыл победу над «Металлистом 1925» – 3:1. В этом поединке лидер чемпионата не имел видимых проблем, и если бы все залетело в ворота харьковчан, счет вообще мог быть неприличным. Но и перевеса в два мяча подопечным Вернидуба вполне хватило, чтобы добыть очередные три очка. И как минимум до следующего тура «Кривбасс» будет единоличным лидером чемпионата.

«Скромность» тура

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб после победы над «Металлистом 1925» весьма оригинально прокомментировал лидерство своей команды в УПЛ: «Лидерство в УПЛ? Мы в таблицу не смотрим. Идем от матча к матчу. Я это говорил еще с самого начала чемпионата. А в конце чемпионата, после 30-го тура посмотрим, где окажемся».

Гол тура

Первый гол в ворота «Миная» футболисты «Черноморца» забили после роскошной комбинации. Бадибанга и Иеде закрутили «карусель» перед чужой штрафной площадью, и нигерийский форвард с места правого инсайда сделал продольную передачу на Штогрина. Андрей пяткой отправил мяч в дальний угол ворот Бандуры.

Буллит тура

Практически футбольный «буллит» в игре против «Миная» исполнил форвард «Черноморца» Кузык. Брагару отдавал передачу партнеру со своей половины поля. Кузык избежал офсайда, пробежав полполя в одиночестве, и без проблем переиграл Бандуру.

Дно тура

Что они не делают – не идут дела. «Александрия» снова не победила. Точнее, снова проиграла. В этот раз – в родных стенах, «Колосу». Справедливости ради нужно отметить, что команда Ротаня в этом матче не выглядела обреченно. Тем не менее, даже на ничью не наиграла, хотя почти весь второй тайм играла в большинстве после удаления Попова. После этого поражения «Александрия» не оказалась в зоне вылета – на 12 месте. Но по потерянным очкам команда Ротаня делит предпоследнее место с ЛНЗ.

Отмазка тура

С каждым неудачным поединком главный тренер «Александрии» Руслан Ротань ищет все новые оправдания. После поражения от «Колоса», серия без побед команды из Кировоградщины достигла отметки в девять матчей. Анализируя игру против ковалевцев, наставник хозяев заявил, что «с помощью поражений «Александрия» учится». Невольно возникает вопрос: сколько уже можно учиться?

Дебют тура

ФК Шахтер. Дарио Срна

Неожиданно накануне матча против ЛНЗ в «Шахтере» произошла смена главного тренера. Точнее, ван Леувен был отправлен в отставку. Без объяснения причин. А на место рулевого «горняков» временно был откомандирован спортивный директор клуба Срна.

Хорват еще перед началом встречи успел раскритиковать бывшего наставника «Шахтера» за отсутствие у команды «шахтерской игры». Тем не менее, и под руководством Срны дончане не порадовали зрелищностью. Хотя победа над ЛНЗ досталась им визуально легко.

Возвращение тура

ФК Шахтер. Валерий Бондарь

Центрбек «Шахтера» Бондарь из-за травмы был вынужденно вне игры с конца июля. Тогда, в игре против «Металлиста 1925», Валерий неудачно приземлился и сломал ключицу. Без него центральная зона защиты «горняков» напоминала проходной двор. В игре против ЛНЗ Бондарь вернулся в строй. Матч против черкасской команды он отыграл полностью.

Джокер тура

Все вопросы о победителе матча «Шахтер» - ЛНЗ снял форвард Келси. Для этого Кевину хватило 15 минут. Он появился на поле на 75 минуте матча, заменив Сикана. Спустя девять минут венесуэлец забил свой первый мяч, а еще через шесть минут – второй.

Слова тура

После матча с ЛНЗ исполняющий обязанности наставника «Шахтера» Дарио Срна заявил, что его команда на верном пути: «Я сам себя удивил сегодня, потому что не было мандража. Чувствую, что команда возвращается к своему, «шахтерскому» футболу, который нас украшал последние 20 лет и будет украшать в будущем. Я в очень многих моментах сегодня видел «шахтерский» футбол. Выход из обороны, каждый созданный момент, каждый гол, который мы забили, – это не далось нам с неба, это качество футболистов и талант, который они имеют».

Рекорд тура

5:2 – с таким счетом «Рух» в гостях победил «Верес». На данный момент этот матч – самый результативный в чемпионате. Интересно, что и для обеих команд итог матча оказался знаковым. Пять забитых голов в одном поединке – отныне это новый рекорд для «Руха». Для «Вереса» пять пропущенных голов в домашней встрече – тоже рекорд. Со знаком минус.

Штрафной тура

«Полесье» на выезде разобралось с «Ворсклой» – 3:0. Последний мяч в этой игре был забил после розыгрыша стандарта. Уже в компенсированное ко второму тайму время гости заработали штрафной удар. До ворот было метров 27, но Козак решился на прямой удар. Мяч по классной траектории закрутился в крестовину ворот, а первым на отскоке оказался Шастал, который добил мяч в пустые ворота.

Матч тура

В Киеве встретились «Динамо» и «Днепр-1» - четвертая и вторая команды по итогам прошлого сезона. Как правило, матчи между этими соперниками всегда проходят в острой и принципиальной борьбе. Можно сказать, что так было и на сей раз. Только вот футбол в исполнении оппонентов получился уж слишком вялым, академичным.

Мяч, забитый Гуцуляком на 13 минуте встречи, оказался и единственным, и победным. Хотя хозяева и имели шанс минимум на ничью. Но не использовали.

В итоге – второе подряд поражение команды Луческу, которая неизменно пропускает в пяти последних поединках. После этого поражения киевляне уже не единоличные лидеры по потерянным очкам. А вот «Днепр-1» при Максимове еще не пропускал.

Футболки тура

ФК Динамо

На игру против «Днепра-1» футболисты «Динамо» вышли в футболках на поддержку Андрея Ярмоленко, который ранее травмировался и перенес операцию. На футболках было написано: «Легенда! Мы с тобой»! Сам Ярмола присутствовал на игре: был в динамовской ложе.

Откровение тура

После поражения от «Днепра-1» главный тренер «Динамо» Мирча Луческу частично взял вину на себя за неудачу: «Сейчас в нашем составе пять-шесть молодых футболистов без опыта, им нужно учиться. Проблема во мне: я не смог за столь короткий период времени построить команду, которая могла бы противостоять нашим оппонентам в чемпионате Украины. Кроме того, от нас отвернулась удача».

Символическая сборная тура