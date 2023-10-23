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Украина. Премьер лига
23 октября 2023, 11:08 | Обновлено 23 октября 2023, 11:15
154
0

Юрий Максимов отпраздновал 70-ю победу в УПЛ

«Днепр-1» одержал 60-ю победу в элитном дивизионе

23 октября 2023, 11:08 | Обновлено 23 октября 2023, 11:15
154
0
Юрий Максимов отпраздновал 70-ю победу в УПЛ
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Победа над «Динамо» стала для днепрян 60-й в чемпионатах Украины, а для их наставника Юрия Максимова – 70-й. 25 викторий в 60 матчах (41,7%) он отпраздновал с «Ворсклой», 20 в 74-х с «Кривбассом» (27,0%), 14 в 28 (50,0%) с донецким «Металлургом», 7 в 16 (43,8%) с «Оболонью» и 4 в 5 (80,0%) с «Днепром-1». Коллективы Максимова брали верх над 28 клубами элитного дивизиона. При этом чаще других побеждали «Мариуполь» – 6 раз, «Зарю» – 5, «Карпаты», запорожский «Металлург» и «Черноморец» – по 4.

К слову, юбилейным оказался и победный гол Алексея Гуцуляка – 250-м для команд Максимова во всех турнирах (ЧУ - 214, КУ - 32, ЕК - 4).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Юрия Максимова в УПЛ

Победа

Дата

Клуб Максимова

Соперник

Счет

1-я

26.07.2009

Оболонь

Заря

3:0 (д)

10-я

25.04.2010

Кривбасс

Оболонь

2:1 (г)

20-я

23.07.2011

Кривбасс

Ильичевец

3:1 (г)

30-я

16.09.2012

Металлург Д

Арсенал

5:0 (д)

40-я

19.05.2013

Металлург Д

Черноморец

2:0 (д)

50-я

18.10.2020

Ворскла

Олимпик

1:0 (г)

60-я

20.08.2021

Ворскла

Металлист 1925

2:0 (д)

70-я

22.10.2023

Днепр-1

Динамо

1:0 (г)
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Источник Sport.ua
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