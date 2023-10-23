Юрий Максимов отпраздновал 70-ю победу в УПЛ

Победа над «Динамо» стала для днепрян 60-й в чемпионатах Украины, а для их наставника Юрия Максимова – 70-й. 25 викторий в 60 матчах (41,7%) он отпраздновал с «Ворсклой», 20 в 74-х с «Кривбассом» (27,0%), 14 в 28 (50,0%) с донецким «Металлургом», 7 в 16 (43,8%) с «Оболонью» и 4 в 5 (80,0%) с «Днепром-1». Коллективы Максимова брали верх над 28 клубами элитного дивизиона. При этом чаще других побеждали «Мариуполь» – 6 раз, «Зарю» – 5, «Карпаты», запорожский «Металлург» и «Черноморец» – по 4.

К слову, юбилейным оказался и победный гол Алексея Гуцуляка – 250-м для команд Максимова во всех турнирах (ЧУ - 214, КУ - 32, ЕК - 4).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Юрия Максимова в УПЛ