Юрий Максимов отпраздновал 70-ю победу в УПЛ
«Днепр-1» одержал 60-ю победу в элитном дивизионе
Победа над «Динамо» стала для днепрян 60-й в чемпионатах Украины, а для их наставника Юрия Максимова – 70-й. 25 викторий в 60 матчах (41,7%) он отпраздновал с «Ворсклой», 20 в 74-х с «Кривбассом» (27,0%), 14 в 28 (50,0%) с донецким «Металлургом», 7 в 16 (43,8%) с «Оболонью» и 4 в 5 (80,0%) с «Днепром-1». Коллективы Максимова брали верх над 28 клубами элитного дивизиона. При этом чаще других побеждали «Мариуполь» – 6 раз, «Зарю» – 5, «Карпаты», запорожский «Металлург» и «Черноморец» – по 4.
К слову, юбилейным оказался и победный гол Алексея Гуцуляка – 250-м для команд Максимова во всех турнирах (ЧУ - 214, КУ - 32, ЕК - 4).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные победы Юрия Максимова в УПЛ
|
Победа
|
Дата
|
Клуб Максимова
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
26.07.2009
|
Оболонь
|
Заря
|
3:0 (д)
|
10-я
|
25.04.2010
|
Кривбасс
|
Оболонь
|
2:1 (г)
|
20-я
|
23.07.2011
|
Кривбасс
|
Ильичевец
|
3:1 (г)
|
30-я
|
16.09.2012
|
Металлург Д
|
Арсенал
|
5:0 (д)
|
40-я
|
19.05.2013
|
Металлург Д
|
Черноморец
|
2:0 (д)
|
50-я
|
18.10.2020
|
Ворскла
|
Олимпик
|
1:0 (г)
|
60-я
|
20.08.2021
|
Ворскла
|
Металлист 1925
|
2:0 (д)
|
70-я
|
22.10.2023
|
Днепр-1
|
Динамо
|
1:0 (г)
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