Украинские студенты участвуют в ЧМ-2023 по футболу среди университетов

В Цзиньцзяне (Китай) стартовал чемпионат мира по футболу среди университетов – 2023 FISU University World Cup Football.

Украину на этих соревнованиях будут представлять женская сборная Уманского государственного педагогического университета им. Павла Тычины и мужской команды Государственного торгово-экономического университета (Киев).

Всего в турнире, который пройдет до 31 октября, примут участие 8 женских и 12 мужских коллективов. Его организаторы – Международная федерация университетского спорта (FISU) и Федерация университетского спорта Китая.

По итогам жеребьевки украинские девушки попали в группу В, где их соперницами будут футболистки из университетов Франции, Таиланда и Бразилии. У мужчин среди оппонентов – студенты Кореи и Австралии. После групповых раундов состоятся матчи плей-офф.