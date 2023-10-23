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23 октября 2023, 03:23 | Обновлено 23 октября 2023, 03:30
39
0

Украинские студенты участвуют в ЧМ-2023 по футболу среди университетов

Соревнования продлятся до 31 октября в китайском Цзиньцзяне

23 октября 2023, 03:23 | Обновлено 23 октября 2023, 03:30
39
0
Украинские студенты участвуют в ЧМ-2023 по футболу среди университетов
womensfootball.com.ua

В Цзиньцзяне (Китай) стартовал чемпионат мира по футболу среди университетов – 2023 FISU University World Cup Football.

Украину на этих соревнованиях будут представлять женская сборная Уманского государственного педагогического университета им. Павла Тычины и мужской команды Государственного торгово-экономического университета (Киев).

Всего в турнире, который пройдет до 31 октября, примут участие 8 женских и 12 мужских коллективов. Его организаторы – Международная федерация университетского спорта (FISU) и Федерация университетского спорта Китая.

По итогам жеребьевки украинские девушки попали в группу В, где их соперницами будут футболистки из университетов Франции, Таиланда и Бразилии. У мужчин среди оппонентов – студенты Кореи и Австралии. После групповых раундов состоятся матчи плей-офф.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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