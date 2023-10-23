ВИДЕО. Первая в сезоне победа Кельна, Аугсбург разгромил Хайденхайм

Девятый тур Бундеслиги завершился двумя матчами. Жарко было в Кельне, где местные «козлы» в поединке с «Боруссией» из Менхенгладбаха впервые в текущем чемпионате смогли победить. Флориан Кайнц дважды реализовал пенальти. Причем во втором случае он не забил, но футболисту «Кельна» дали перебить удар. Довершил усилия Кайнца Вальдшмидт на последней минуте. Гладбах отыграл первый гол Кайнца усилиями Эльведи, но при счете 1:1 остался вдесятером из-за удаления Коне и не смог сдержать натиск «Кельна».

«Хайденхайм» быстро повел со счетом 2:0 в матче с «Аугсбургом». Мало кто мог подумать, что в итоге хозяева проиграют эту встречу с крупным счетом. Еще в первом тайме защита «Хайденхайма» начала рассыпаться и в итоге пропустила пять голов.

Бундеслига

8-й тур

«Кельн» – «Боруссия» Менхенгладбах – 3:1

Голы: Кайнц, 9, пенальти (1:0), Эльведи, 64 (1:1), Кайнц, 77, пенальти (2:1), Вальдшмидт, 90+1 (3:1).

Удаление: Коне, 70 (БМ).

«Хайденхайм» – «Аугсбург» – 2:5

Голы: Кляйндинст, 17 (1:0), Бесте, 18 (2:0), Тиц, 29 (2:1), Педерсен, 41 (2:2), Демирович, 42 (2:3), Удуохай, 64 (2:4), Реджбечай, 87, пенальти (2:5).