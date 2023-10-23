САБО: «Ждал результативного футбола, но Днепр-1 засушил игру с Динамо»

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо оценил игру киевлян против «Днепра-1» (0:1).

Об игре в целом

«В самом начале матча я ожидал, что будет результативный футбол, ведь как одна, так и другая команды прессинговали и имели полумоменты. Так что ждал 2:2. Но оказалось, что «Днепр-1» забил и засушил игру».

О «Динамо»

«Все время хотят пробиться через центр поля, где скопления соперников. Там можно забить только в одно касание. Фирменных динамовских фланговых атак с забеганиями было буквально пара, но в центре уже никто не реагировал на эти передачи. Играть только через центр нельзя. Буяльский обыгрывает и уходит в центр. Почему нельзя идти по флангам? Соверши забегание на скорости со следующим пасом в центр, не обязательно простреливать. Но ничего этого нет. Полный хаос».

О прогрессе «Днепра-1» под руководством Юрия Максимова

«Я болею за Максимова. Еще когда «Днепр-1» искал тренера, я говорил, что Максимов является хорошим вариантом. Юра был хорошим футболистом с характером. Так что он и тренер с характером. У него должна быть дисциплина на первом месте – как на поле, так и в быту. Вот он это потихоньку и налаживает. В обороне это заметно, ведь команда стабильно играет на ноль. Дай Бог чтобы так и продолжалось», – сказал Йожеф Сабо в интервью для УПЛ-ТВ.

Напомним, что под руководством Юрия Максимова «Днепр-1» набрал 13 очков в 5 матчах УПЛ и пропустил только один гол.