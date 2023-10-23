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Украина. Премьер лига
23 октября 2023, 01:12 | Обновлено 23 октября 2023, 01:48
191
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ЛЕДНЕВ: «Мне было что доказывать Динамо»

Воспитанник киевлян провел полный матч и помог днепрянам победить

23 октября 2023, 01:12 | Обновлено 23 октября 2023, 01:48
191
0
ЛЕДНЕВ: «Мне было что доказывать Динамо»
ФК Днепр-1. Богдан Леднев

Полузащитник «Днепра-1» Богдан Леднев поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (1:0).

«Была трудная игра. Играли две очень хорошие команды. Для двух команд это был очень важный матч. Очень довольны, что взяли три очка.

Я уже не первую игру играю на левом фланге, у нас уже хорошее взаимодействие с партнерами. С этим проблем не возникает.

Было ли у меня желание что-то доказать «Динамо»? Конечно, Конечно, была принципиальная игра, отдавал все силы сегодня. Доволен, что победили. Наша задача – забраться как можно выше», – приводит слова Богдана Леднева «Динамомания».

Для «Днепра-1» эта победа стала четвертой подряд. Причем все эти победы были сухими. По потерянным очкам днепряне опережают лидирующий «Кривбасс», а также идут наравне с «Шахтером» и «Динамо».

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Динамо - Днепр-1 Динамо Киев Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Богдан Леднев
Источник Динамомания
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