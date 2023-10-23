ЛЕДНЕВ: «Мне было что доказывать Динамо»

Полузащитник «Днепра-1» Богдан Леднев поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (1:0).

«Была трудная игра. Играли две очень хорошие команды. Для двух команд это был очень важный матч. Очень довольны, что взяли три очка.

Я уже не первую игру играю на левом фланге, у нас уже хорошее взаимодействие с партнерами. С этим проблем не возникает.

Было ли у меня желание что-то доказать «Динамо»? Конечно, Конечно, была принципиальная игра, отдавал все силы сегодня. Доволен, что победили. Наша задача – забраться как можно выше», – приводит слова Богдана Леднева «Динамомания».

Для «Днепра-1» эта победа стала четвертой подряд. Причем все эти победы были сухими. По потерянным очкам днепряне опережают лидирующий «Кривбасс», а также идут наравне с «Шахтером» и «Динамо».