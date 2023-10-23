Динамо повторило личный антирекорд
6-й раз в истории киевляне потерпели два поражения подряд в УПЛ
«Динамо», уступив дома «Днепру-1» (0:1), повторило личный антирекорд. Киевляне 6-й раз в истории проиграли два матча подряд в чемпионатах Украины. Дважды бело-синие зарабатывали две «баранки» кряду при Олеге Блохине и Мирче Луческу и по разу – при Сергее Реброве и Александре Хацкевиче.
К слову, поражение от днепрян стало для Мирчи Луческу «юбилейным» – 10-м в УПЛ во главе «Динамо».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Два подряд поражения Динамо в чемпионатах Украины
|
Сезон
|
Тренер Динамо
|
Соперники
|
2012/13
|
Олег БЛОХИН
|
Днепр - 1:2 (г), Металлист - 1:3 (д)
|
2013/14
|
Олег БЛОХИН
|
Шахтер - 1:3 (г), Черноморец - 1:2 (д)
|
2016/17
|
Сергей РЕБРОВ
|
Олимпик - 0:2 (г), Заря - 1:2 (д)
|
2018/19
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Львов - 0:1 (д), Шахтер - 1:2 (г)
|
2022/23
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Днепр-1 - 0:3 (д), Заря - 2:3 (г)
|
2023/24
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Полесье - 2:3 (г), Днепр-1 - 0:1 (д)
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