Динамо повторило личный антирекорд

«Динамо», уступив дома «Днепру-1» (0:1), повторило личный антирекорд. Киевляне 6-й раз в истории проиграли два матча подряд в чемпионатах Украины. Дважды бело-синие зарабатывали две «баранки» кряду при Олеге Блохине и Мирче Луческу и по разу – при Сергее Реброве и Александре Хацкевиче.

К слову, поражение от днепрян стало для Мирчи Луческу «юбилейным» – 10-м в УПЛ во главе «Динамо».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Два подряд поражения Динамо в чемпионатах Украины