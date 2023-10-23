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Украина. Премьер лига
23 октября 2023, 00:06 | Обновлено 23 октября 2023, 00:53
465
2

Динамо повторило личный антирекорд

6-й раз в истории киевляне потерпели два поражения подряд в УПЛ

23 октября 2023, 00:06 | Обновлено 23 октября 2023, 00:53
465
2
Динамо повторило личный антирекорд
ФК Динамо

«Динамо», уступив дома «Днепру-1» (0:1), повторило личный антирекорд. Киевляне 6-й раз в истории проиграли два матча подряд в чемпионатах Украины. Дважды бело-синие зарабатывали две «баранки» кряду при Олеге Блохине и Мирче Луческу и по разу – при Сергее Реброве и Александре Хацкевиче.

К слову, поражение от днепрян стало для Мирчи Луческу «юбилейным» – 10-м в УПЛ во главе «Динамо».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Два подряд поражения Динамо в чемпионатах Украины

Сезон

Тренер Динамо

Соперники

2012/13

Олег БЛОХИН

Днепр - 1:2 (г), Металлист - 1:3 (д)

2013/14

Олег БЛОХИН

Шахтер - 1:3 (г), Черноморец - 1:2 (д)

2016/17

Сергей РЕБРОВ

Олимпик - 0:2 (г), Заря - 1:2 (д)

2018/19

Александр ХАЦКЕВИЧ

Львов - 0:1 (д), Шахтер - 1:2 (г)

2022/23

Мирча ЛУЧЕСКУ

Днепр-1 - 0:3 (д), Заря - 2:3 (г)

2023/24

Мирча ЛУЧЕСКУ

Полесье - 2:3 (г), Днепр-1 - 0:1 (д)
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Gargantua
сегодня конечно худший матч в этом чемпионате для ДК
и что самое печальное, тенденция от игры к игре все хуже и хуже
игра не становится более цельной на протяжении матча, а наоборот периоды просветления становятся все короче и короче.
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0
Дмитрий Лавриненко
Диво те, що навіть в середині-кінці 00-их при ультрабодрому Шахтарі, Металісті, Дніпрі і в цілому достатньо сильному чемпіонаті - кияни зазнали 2-ох поразок поспіль лише при Блохині в сезоні 12/13. А потім як у тумані...
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0
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