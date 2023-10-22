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  4. Александр ФИЛИППОВ: «Одержали заслуженную победу над Динамо»
Украина. Премьер лига
22 октября 2023, 22:24 |
241
0

Александр ФИЛИППОВ: «Одержали заслуженную победу над Динамо»

Нападающий «Днепра-1» – о матче с киевлянами

22 октября 2023, 22:24 |
241
0
Александр ФИЛИППОВ: «Одержали заслуженную победу над Динамо»
СК Днепр-1. Александр Филиппов

Нападающий «Днепра-1» Александр Филиппов прокомментировал выездную победу над киевским «Динамо» (1:0) в матче 11-го тура УПЛ.

«Мы победили «Динамо» за счет самоотдачи. У нас квалифицированные футболисты. Мы удачно провели сегодня первый тайм, думаю, ничего не дали создать киевлянам. Во втором тайме немного подсели физически, но хорошо, что победили. Это важная для нас победа в психологическом плане.

Мы понимали, что нужно выдержать давление во втором тайме. «Динамо» проигрывало, но мы играли и боролись друг за друга. Считаю, сегодня одержали заслуженную победу.

Разговоров о еврокубках или призовых местах у нас еще нет, не будет заглядывать далеко наперед. Но вы же видите, что мы идем от игры к игре. Думаю, мы на правильном пути», — сказал Филиппов.

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Александр Филиппов Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Динамо - Днепр-1
Источник FootballHub
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