Василий КРАВЕЦ: «Готовились к Динамо полторы недели»

Защитник «Днепра-1» Василий Кравец прокомментировал выездную победу над киевским «Динамо» (1:0) в матче 11-го тура УПЛ.

«Победили за счет самоотдачи и командной игры. Было видно, как все отдавались на поле, даже когда кто-то уже не мог.

Мы готовились полторы недели, нормально подошли к игре и были уверены в своих силах. Мы выложились на полную, «Динамо» тоже показало хорошую игру, поэтому вся игра очень понравилась.

Не знаю, как готовилось «Динамо». Тактические решения тренеров сыграли большую роль, так получилось, что мы выиграли.

Мы живем от игры к игре и хотим выигрывать все матчи. Все наши мысли сейчас о следующем матче с «Ворсклой». Считаю, что это правильно, что мы думаем о будущем, а не думаем о том, что уже прошло», – сказал Кравец в эфире Football Hub.