Успех Монфиса, титулы Марченко и Подрез, достижения Снигур и Соболевой

Минувшая неделя у мужчин и женщин прошла на кортах шести турниров в трех частях света. Мужчины сыграли турнир ATP 500 в Токио, а также соревнования ATP 250 в Стокгольме и Антверпене. Женщины выступили на трех турнирах WTA 250 в Наньчане, Клуж-Напоке и Монастире. Также продолжались соревнования ATP Challenger Tour и ITF, на которых у нас тоже были немалые успехи.

WTA 250 Монастир / Клуж-Напока / Наньчан

Первой из украинок соревнования в Монастире начала Катарина Завацкая, которая стартовала в квалификации. В этом году дела у Кати идут не очень, но в последнее время она добавляет. В начале месяца Завацкая выиграла 40-тысячник ITF в Лиссабоне, это помогло ей снова стать конкурентной на более высоком уровне. В Тунисе Катарина одолела в отборе Деспину Папамихаил из Греции (3:6, 6:2, 6:4), а также оказалась сильнее Наталии Стеванович из Сербии (6:4, 6:4). В основной сетке украинка сумела дожать в двух сетах испанку Джессику Бузас Манейро (6:4, 6:4) и была близка к выходу в 1/4 финала, но не реализовала матчбол в поединке с еще одной представительницей Испании Нурией Паррисас Диас, у которой осталось больше сил на третью партию. Тем не менее, это точно одна из самых успешных недель Завацкой в этом году, плюс 20 позиций в рейтинге – всегда приятно.

Еще одной представительницей Украины в Монастире была Леся Цуренко, которая в прошлом году вынужденно снялась перед стартом этого турнира. В этом сезоне у Леси все сложилось гораздо удачнее, она дошла до полуфинала, обыграв на пути обидчицу Завацкой (6:3, 6:2). В целом, до полуфинала с первой сеяной Жасмин Паолини украинка не испытала особых трудностей также и в матчах с Хлоей Паке (6:2, 6:3) и Клэр Лю (6:1, 7:5). Но итальянка сейчас на ходу и показывает лучший теннис в карьере, а Леся в этом матче испытывала проблемы со здоровьем, поэтому результат закономерен (2:6, 6:4, 2:6). Цуренко продолжает прогрессировать в рейтинге и близка к тому, чтобы стать третьей украинкой в топ-30. Что касается победительницы соревнований, то второй год подряд лучшей здесь была Элизе Мертенс из Бельгии, она точно вернется в топ-30.

Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

В Клуж-Напоке украинок было немного больше. Изначально там должна была выступить еще и Ангелина Калинина, но для нее сезон уже закончился, если не брать во внимание предстоящий матч сборной. Приятный сюрприз для украинских болельщиков оформила Анастасия Соболева. Настя стартовала в квалификации, обыграв Марию Сару Попа из Румынии (6:2, 2:6, 6:4) и Вивиан Гайзен из Германии (6:2, 6:1, отказ). В основной сетке Соболевой выпала в соперницы непростая венгерка Анна Бондар. Украинка удивила соперницу, выиграв стартовую партию, но Бондар доказала, что на данный момент сильнее (7:5, 2:6, 3:6). Хорошее выступление для Анастасии на новом для себя уровне, нужно стремиться к попаданию в квалификацию мейджоров. На данный момент это осуществимая цель, а вот рассчитывать на что-то большее – пока рановато.

Записать себе в актив этот турнир может и Дарья Снигур. Даша традиционно добавляет в конце сезона, этот год исключением не стал. В первом раунде в статусе андердога Снигур уверенно разобралась с третье сеяной Грет Миннен (6:3, 6:2), оформив третью победу над соперницей из топ-100 в сезоне. Во втором раунде в лучших традициях женского тенниса была обыграна немка Анна-Лена Фридзам (6:0, 1:6, 6:4), это позволило Даше дебютировать на стадии 1/4 финала на турнирах WTA. В борьбе за полуфинал с еще одной немкой Тамарой Корпач снова удалось выиграть первую партию, но второй и третий сет остались за соперницей. Корпач далее переиграла еще и уроженку Киева Еву Лис, которая впервые играла в полуфинале соревнований WTA. В финале немка сразилась с румынкой Еленой-Габриэлой Русе (6:3, 6:4), добыв первый титул в карьере.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Были в Клуж-Напоке и неприятные моменты. Даяна Ястремская уже в первом раунде сложила оружие перед 17-летней Николой Бартунковой из Чехии, которая получила уайлд-кард от организаторов. Далее Ястремская планировала сыграть в парном разряде, но снялась из-за боли в спине. Кстати, Бартункова во втором круге едва не обыграла еще и румынку Ану Богдан (6:4, 6:7, 5:7). После вылета Ястремской пришел черед и Катерины Байндл, она уступила «нейтральной» теннисистке Екатерине Макаровой (не путать с экс-первой ракеткой мира в паре, это другая). Уже через неделю с такими результатами Байндл будет на грани вылета из первой сотни, а 13 ноября она потеряет еще 95 очков.

Что касается последнего турнира у женщин на этой неделе, то в эпичной чешской зарубе в финале Наньчана Катерина Синякова обыграла Марию Боузкову. Встреча продолжалась 3 часа 33 минуты, Синякова выиграла два тай-брейка, добыв пятый одиночный титул.

ATP 500 Токио, ATP 250 Стокгольм / Антверпен

Начнем с турнира в Стокгольме, который больше всего заинтересовал украинских фанатов тенниса. После месячной паузы в тур вернулся француз Гаэль Монфис, который показал, что все еще готов сражаться за титулы. При поддержке своей мамы и Элины Свитолиной, которые были на каждом матче на трибунах, Гаэль обыграл Мартона Фучовича (2:6, 6:2, 7:5), Филипа Мисолича (6:3, 6:4), Адриана Маннарино (7:5, 7:6) и Ласло Дьере (7:5, 6:2). В матче за титул Монфис сразился против Павла Котова и впервые в статусе отца выиграл титул. Для Гаэля это был 34-й финал ATP, по этому показателю он седьмой среди действующих теннисистов. Но больше впечатляет вот что: Монфис 19-й год подряд играет в финале турнира ATP (догнал Надаля), и по этому показателю уступает только Роджеру Федереру (20).

В парном разряде победу в Стокгольме праздновал украинец Денис Молчанов, выступавший в дуэте с Андреем Голубевым из Казахстана. Для Молчанова это был третий парный финал и второй титул АТР в карьере. В феврале прошлого года Денис вместе с Андреем Рублевым выиграл соревнования в Марселе.

В Токио, на самом крупном из трех мужских турниров недели, самым успешным был Бен Шелтон. После триумфального выхода в полуфинал US Open 21-летний американец сразу же запрыгнул в топ-20 мирового рейтинга, теперь он будет в топ-15. На пути к титулу Бен обыграл Таро Даниэля (3:6, 6:4, 7:6), Джордана Томпсона (6:7, 6:4, 6:3), Томми Пола (7:6, 6:3), Давида Гирона (6:7, 7:6, 6:4) и Аслана Карацева (7:5, 6:1). После завоевания трофея Шелтон признался, что он совсем не устал по ходу сезона, ведь много раз проигрывал на ранних стадиях. Именно это позволило ему остаться таким свежим.

Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон

Нельзя не отметить в Токио выступление 215-й ракетки мира Синтаро Мотидзуки. На пути в полуфинал обладатель уайлд-кард обыграл трех игроков из топ-50, одним из которых был первый сеяный и на тот момент действующий чемпион турнира Тэйлор Фритц (0:6, 6:4, 7:6). Это были первые победы японца в основе турниров ATP. Также в актив себе может занести эти соревнования канадец Феликс Оже-Альяссим, он впервые с марта выиграл два матча подряд.

В Антверпене в финал вышли 19-летний Артур Фис и мастер слова Александр Бублик, для обоих это был второй матч за титул в сезоне. Трофей достался теннисисту из Казахстана (6:4, 6:4). Из интересного можно также отметить, что парный разряд здесь выиграли братья Циципасы. И если Стефанос – мощная фигура в мировом теннисе, то его младший брат находится на вторых ролях. Тем не менее, с понедельника 23-летний Петрос дебютирует в топ-100 парного рейтинга.

Титул Марченко и другие турниры ATP Challenger Tour

36-летний украинец стартовал на челленджере в Гамбурге с легкой победы над своим бывшим партнером по сборной Алексеем Крутых (6:2, 6:3). Крутых далее должен был сыграть в парном разряде, но принял решение сняться из-за травмы голеностопа.

После матча Илья признался, что во встрече с Алексеем был очень мотивированным, ведь хотел доказать всем скептикам, что еще способен достигать высоких результатов. Также он резонно заявил, что на этом турнире не было ни одного теннисиста, которого он не смог бы обыграть в нынешней форме. В результате так и случилось, по пути в финал было два тяжелых трехсетовых матча, но Илье удавалось выиграть на опыте. В поединке за титул Марченко начал с брейка в первом же гейме и уверенно переиграл Денниса Новака из Австрии, с которым провел второй матч за две недели. Это был десятый выигранный челленджер Ильи, он абсолютный лидер по этому показателю среди украинцев, у Сергея Стаховского было семь титулов на таком уровне.

Также на прошлой неделе Владислав Орлов уступил французу Кириану Жаке в первом круге челленджера в Ольбии (Италия) – 7:5, 3:6, 4:6. Перед этим украинец успешно прошел сито квалификации.

Турниры ITF

Вероника Подрез стала победительницей соревнований W25+H в Шербур-ан-Котантен. 16-летняя украинка из десятой сотни мирового рейтинга победила лидера посева Алис Роббе (6:4, 2:6, 6:4), занимающую 211-ю позицию в мировом рейтинге. Не сложно догадаться, что с таким рейтингом Вероника стартовала еще в квалификации, выиграв семь матчей в сумме. Для Подрез это уже второй титул, в августе она победила на грунтовом 15-тысячнике в Ванферсе-Боле.

Катерина Володько в дуэте с Тимеа Бабош дошла до парного финала на турнире ITF W100 в Шэньчжэне (Китай). Но титул достался лидерам посева Кристине Младенович (Франция) и Моюке Утидзиме (Япония). Ранее Бабош и Младенович были сильнейшей парой в женском туре, но после соревнований в Майами в этом году они больше вместе не играли.

Юлия Стародубцева на этой неделе играла на соревнованиях ITF W80 в американском Мэйконе, но повторить чемпионский дубль в Ранчо-Санта-Фе не смогла. Ее шестиматчевую победную серию остановила Панна Удварди из Венгрии. В парном разряде тоже ничего не вышло.

Сестры Колб продолжили победную серию, став лучшими на хардовом турнире серии ITF W25 в Фаро (Португалия). Любопытно, что из-за плохой погоды в предыдущие дни сестры в субботу сыграли сразу три матча.

На турнире ITF W15 в американском Джексоне общую победу в парном разряде добыла Анита Сагдиева. Для 19-летней украинки это был второй титул ITF.

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Легендарный в прошлом теннисист Борис Беккер вошел в тренерский штаб шестой ракетки мира Хольгера Руне. В последнее время карьера талантливого теннисиста из Дании забуксовала, возможно, трехкратный чемпион Уимблдона сможет ему чем-то помочь. Потенциал у Руне сумасшедший, но легко не бывает никому.

Вне корта

Главным событием, безусловно, стала фотосессия для Vogue Ukraine, в которой на ряду с Ярославой Магучих и Ольгой Харлан приняла участие Элина Свитолина.