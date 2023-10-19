Стали известны все участницы малого Итогового турнира WTA 2023

С 24 по 29 октября в Чжухае (Китай) состоится малый Итоговый турнир WTA 2023.

Стал известен предварительный список участниц:

Мэдисон Киз

Барбора Крейчикова

Алена Остапенко

Людмила Самсонова

Вероника Кудерметова

Дарья Касаткина

Беатрис Хаддад Майя

Каролин Гарсия

Чжэн Циньвень

Донна Векич

Магда Линетт

Ван Синьюй [WC]

WTA Elite Trophy пройдет впервые за 3 года. Ранее соревнования в этой стране не проводились из-за пандемии и «дела Пэн Шуай».