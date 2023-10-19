WTA19 октября 2023, 02:59 | Обновлено 19 октября 2023, 03:03
121
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Стали известны все участницы малого Итогового турнира WTA 2023
Соревнования пройдут в Чжухае с 24 по 29 октября
19 октября 2023, 02:59 | Обновлено 19 октября 2023, 03:03
121
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С 24 по 29 октября в Чжухае (Китай) состоится малый Итоговый турнир WTA 2023.
Стал известен предварительный список участниц:
- Мэдисон Киз
- Барбора Крейчикова
- Алена Остапенко
- Людмила Самсонова
- Вероника Кудерметова
- Дарья Касаткина
- Беатрис Хаддад Майя
- Каролин Гарсия
- Чжэн Циньвень
- Донна Векич
- Магда Линетт
- Ван Синьюй [WC]
WTA Elite Trophy пройдет впервые за 3 года. Ранее соревнования в этой стране не проводились из-за пандемии и «дела Пэн Шуай».
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