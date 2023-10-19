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WTA
19 октября 2023, 02:59 | Обновлено 19 октября 2023, 03:03
121
0

Стали известны все участницы малого Итогового турнира WTA 2023

Соревнования пройдут в Чжухае с 24 по 29 октября

19 октября 2023, 02:59 | Обновлено 19 октября 2023, 03:03
121
0
Стали известны все участницы малого Итогового турнира WTA 2023
WTA Elite Trophy

С 24 по 29 октября в Чжухае (Китай) состоится малый Итоговый турнир WTA 2023.

Стал известен предварительный список участниц:

  • Мэдисон Киз
  • Барбора Крейчикова
  • Алена Остапенко
  • Людмила Самсонова
  • Вероника Кудерметова
  • Дарья Касаткина
  • Беатрис Хаддад Майя
  • Каролин Гарсия
  • Чжэн Циньвень
  • Донна Векич
  • Магда Линетт
  • Ван Синьюй [WC]

WTA Elite Trophy пройдет впервые за 3 года. Ранее соревнования в этой стране не проводились из-за пандемии и «дела Пэн Шуай».

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Ван Синьюй Вероника Кудерметова Мэдисон Киз Каролин Гарсия Дарья Касаткина WTA Elite Trophy Беатрис Хаддад Майя Барбора Крейчикова Людмила Самсонова Алена Остапенко Чжэн Циньвень Донна Векич Магда Линетт
Источник Sport.ua
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