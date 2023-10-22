Опередил Коноплянку. У Довбика 5 голов в чемпионате Испании

Форвард Артем Довбик после перехода в «Жирону» успел оформить пять голов за 10 матчей, в том числе украинец оформил дубль в воскресной игре с «Альмерией».

Довбик обогнал Евгению Коноплянку по количеству голов, которые украинцы забили в Ла Лиге. У хавбека было четыре точных удара за 32 матча в составе «Севильи».

5 голов за 26 матчей в составе «Гранады» успел забить Артем Кравец.

Составить им конкуренцию может Виктор Цыганков. Партнер Довбика по «Жироне» забил четыре гола.