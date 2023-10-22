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Англия
22 октября 2023, 13:38 | Обновлено 22 октября 2023, 13:43
645
0

АЙЕР о дебюте Ярмолюка: «Тяжелый труд всегда вознаграждается»

Защитник «Брентфорда» поздравил партнера по команде

22 октября 2023, 13:38 | Обновлено 22 октября 2023, 13:43
645
0
АЙЕР о дебюте Ярмолюка: «Тяжелый труд всегда вознаграждается»
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Вчера украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк дебютировал в АПЛ, выйдя на замену в матче против «Бернли» (победа 3:0).

Партнер украинца по команде, норвежский защитник Кристоффер Айер, у себя в Инстаграме поздравил Ярмолюка с дебютом, опубликовав их совместное фото:

«Тяжелый труд всегда вознаграждается. Поздравляю тебя с дебютом в Премьер-лиге, Егор Ярмолюк», – написал Айер.

Читайте также: Дебют в АПЛ уже близко. Как Егор Ярмолюк прогрессирует в Брентфорде.

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Егор Ярмолюк Брентфорд Instagram фото
Источник Instagram
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