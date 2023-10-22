АЙЕР о дебюте Ярмолюка: «Тяжелый труд всегда вознаграждается»

Вчера украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк дебютировал в АПЛ, выйдя на замену в матче против «Бернли» (победа 3:0).

Партнер украинца по команде, норвежский защитник Кристоффер Айер, у себя в Инстаграме поздравил Ярмолюка с дебютом, опубликовав их совместное фото:

«Тяжелый труд всегда вознаграждается. Поздравляю тебя с дебютом в Премьер-лиге, Егор Ярмолюк», – написал Айер.

Читайте также: Дебют в АПЛ уже близко. Как Егор Ярмолюк прогрессирует в Брентфорде.