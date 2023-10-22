Англия22 октября 2023, 13:38 | Обновлено 22 октября 2023, 13:43
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АЙЕР о дебюте Ярмолюка: «Тяжелый труд всегда вознаграждается»
Защитник «Брентфорда» поздравил партнера по команде
22 октября 2023, 13:38 | Обновлено 22 октября 2023, 13:43
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Вчера украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк дебютировал в АПЛ, выйдя на замену в матче против «Бернли» (победа 3:0).
Партнер украинца по команде, норвежский защитник Кристоффер Айер, у себя в Инстаграме поздравил Ярмолюка с дебютом, опубликовав их совместное фото:
«Тяжелый труд всегда вознаграждается. Поздравляю тебя с дебютом в Премьер-лиге, Егор Ярмолюк», – написал Айер.
Читайте также: Дебют в АПЛ уже близко. Как Егор Ярмолюк прогрессирует в Брентфорде.
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