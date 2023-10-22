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Германия
22 октября 2023, 13:02 | Обновлено 22 октября 2023, 13:35
1146
0

Мюллер установил новый рекорд Бундеслиги

Форвард «Баварии» выиграл 323 матча в чемпионате Германии

22 октября 2023, 13:02 | Обновлено 22 октября 2023, 13:35
1146
0
Мюллер установил новый рекорд Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Вчера «Бавария» в восьмом туре Бундеслиги на выезде обыграла «Майнц» со счетом 3:1. Форвард «Баварии» Томас Мюллер в этом матче установил новый рекорд Бундеслиги.

Для него это была 323-я победа в элитном дивизионе чемпионата Германии в качестве игрока. Он вышел на первое место в истории Бундеслиги по этому показателю, опередив партнера по команде Мануэля Нойера (322 победы), который провел этот матч на скамейке запасных.

Для того, чтобы одержать 323 победы, Мюллеру понадобилось 449 матчей. Ранее Мюллер одержал свою сотую победу в Лиге чемпионов.

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Бавария Томас Мюллер Мануэль Нойер Майнц цифры и факты
Источник Opta
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