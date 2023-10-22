Мюллер установил новый рекорд Бундеслиги

Вчера «Бавария» в восьмом туре Бундеслиги на выезде обыграла «Майнц» со счетом 3:1. Форвард «Баварии» Томас Мюллер в этом матче установил новый рекорд Бундеслиги.

Для него это была 323-я победа в элитном дивизионе чемпионата Германии в качестве игрока. Он вышел на первое место в истории Бундеслиги по этому показателю, опередив партнера по команде Мануэля Нойера (322 победы), который провел этот матч на скамейке запасных.

Для того, чтобы одержать 323 победы, Мюллеру понадобилось 449 матчей. Ранее Мюллер одержал свою сотую победу в Лиге чемпионов.