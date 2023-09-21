Лига чемпионов21 сентября 2023, 07:59 | Обновлено 21 сентября 2023, 08:00
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Томас Мюллер повторил достижение Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов
Игрок «Баварии» выиграл сотый матч в ЛЧ
21 сентября 2023, 07:59 | Обновлено 21 сентября 2023, 08:00
1145
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В среду, 20 сентября, в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Бавария» дома переиграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3.
34-летний игрок мюнхенского клуба Томас Мюллер вышел на замену на 87-й минуте и принял участие в победе.
Для Мюллера это была 100-я победа в Лиге чемпионов, он стал всего третьим футболистом, которому покорилось это достижение. Больше побед в матчах ЛЧ только у Икера Касильяса (101) и Криштиану Роналду (115).
Также отметим, что «Бавария» продлила рекордную серию в ЛЧ без поражений.
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