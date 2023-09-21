Творят историю. Бавария продлила рекордную серию в ЛЧ без поражений

В среду, 20 сентября, в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Бавария» дома переиграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3.

Мюнхенский клуб продлил до 35 матчей серию игр без поражений в группе Лиги чемпионов. Это рекорд турнира.

Кроме этого, «Бавария» победила на групповой стадии в 14 поединке подряд. Этот показатель также является рекордом чемпионского евротурнира.

В последний раз «Баварию» обыгрывали на групповой стадии в 2017 году – это сделал «ПСЖ». С тех пор у немецкого клуба 32 победы и 3 ничьих.