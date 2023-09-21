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Лига чемпионов
21 сентября 2023, 05:12 |
127
0

Творят историю. Бавария продлила рекордную серию в ЛЧ без поражений

Мюнхенцы продолжают историческую серию побед

21 сентября 2023, 05:12 |
127
0
Творят историю. Бавария продлила рекордную серию в ЛЧ без поражений
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 20 сентября, в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Бавария» дома переиграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3.

Мюнхенский клуб продлил до 35 матчей серию игр без поражений в группе Лиги чемпионов. Это рекорд турнира.

Кроме этого, «Бавария» победила на групповой стадии в 14 поединке подряд. Этот показатель также является рекордом чемпионского евротурнира.

В последний раз «Баварию» обыгрывали на групповой стадии в 2017 году – это сделал «ПСЖ». С тех пор у немецкого клуба 32 победы и 3 ничьих.

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Бавария - Манчестер Юнайтед Лига чемпионов рекорд Бавария Манчестер Юнайтед
Источник Opta
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