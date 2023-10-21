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Чемпионат Германии
Вольфсбург
21.10.2023 16:30 – FT 1 : 2
Байер
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Германия
21 октября 2023, 23:15 | Обновлено 21 октября 2023, 23:21
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Бавария победила Майнц, Байер обыграл на выезде Вольфсбург

Состоялось шесть поединков 8-го тура Бундеслиги

21 октября 2023, 23:15 | Обновлено 21 октября 2023, 23:21
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Бавария победила Майнц, Байер обыграл на выезде Вольфсбург
Getty Images/Global Images Ukraine. Коман и Кейн

Сегодня, 21 октября, состоялось 6 поединков чемпионата Германии по футболу.

Лидеры чемпионата «Байер» и «Штутгарт» одержали в этом туре победы, обыграв в гостях «Вольфсбург» и «Унион Берлин».

«Бавария» не испытала проблем с «Майнцем». За мюнхенский клуб забивали Коман и Горецка, очередной гол на свой счет также записал Гарри Кейн.

«РБ Лейпциг» справился с новичком чемпионата «Дармштадтом» – 3:1, с аналогичным счетом франкфуртский «Айнтрахт» одолел «Хоффенхайм».

Бундеслига. 8-й тур. 21 октября

Вольфсбург – Байер – 1:2
Голы: Лакруа, 41 – Фримпонг, 13, Гримальдо, 62.

Хоффенхайм – Айнтрахт​ Ф – 1:3
Голы: Байер, 3 – Мармуш, 11, Кнауфф, 23, Скири, 45+3.

Дармштадт – РБ Лейпциг – 1:3
Голы: Кемпе, 32 – Опенда, 1, 72, Форсберг, 72.

Унион Берлин – Штуттгарт – 0:3
Голы: Гирасси, 16, Силас, 81, Ундав, 88.

Майнц – Бавария – 1:3
Голы: Каси, 43 – Коман, 11, Кейн, 16, Горецка, 59.

Фрайбург – Бохум – 2:1
Голы: Доан, 26, Грифо, 45+2 – Пасиенсия, 29.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Гримальдо (Байер).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Максанс Лакруа (Вольфсбург).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Фримпонг (Байер).
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Вольфсбург Штутгарт РБ Лейпциг Дармштадт Хоффенхайм Байер Унион Берлин Бавария Майнц Айнтрахт Франкфурт Фрайбург Бохум чемпионат Германии по футболу Бундеслига видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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