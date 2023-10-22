Украина. Вторая лига22 октября 2023, 09:59 | Обновлено 22 октября 2023, 10:13
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Локомотив – Кремень-2, Карпаты-2 – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 22 октября видеотрансляцию поединков 14-го тура Второй лиги
22 октября 2023, 09:59 | Обновлено 22 октября 2023, 10:13
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22 октября проходят поединки 14-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 14-й тур, 22 октября
- 12:00. Локомотив Киев – Кремень-2 Кременчуг
- 13:00. Карпаты-2 Львов – Кудровка
Турнирная таблица
12:00. Локомотив Киев – Кремень-2 Кременчуг
13:00. Карпаты-2 Львов – Кудровка
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