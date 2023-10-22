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Украина. Вторая лига
22 октября 2023, 09:59 | Обновлено 22 октября 2023, 10:13
31
0

Локомотив – Кремень-2, Карпаты-2 – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 22 октября видеотрансляцию поединков 14-го тура Второй лиги

22 октября 2023, 09:59 | Обновлено 22 октября 2023, 10:13
31
0
Локомотив – Кремень-2, Карпаты-2 – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Локомотив Киев

22 октября проходят поединки 14-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 14-й тур, 22 октября

  • 12:00. Локомотив Киев – Кремень-2 Кременчуг
  • 13:00. Карпаты-2 Львов – Кудровка

Турнирная таблица

12:00. Локомотив Киев – Кремень-2 Кременчуг

13:00. Карпаты-2 Львов – Кудровка

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Источник Sport.ua
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