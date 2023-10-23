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Карпаты-2
22.10.2023 13:00 – FT 2 : 3
Кудровка
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Украина. Вторая лига
23 октября 2023, 04:12 | Обновлено 23 октября 2023, 04:16
55
0

Вторая лига. Локомотив взял три очка, Карпаты-2 драматично уступили дома

22 октября прошли два поединки 14-го тура Второй лиги

23 октября 2023, 04:12 | Обновлено 23 октября 2023, 04:16
55
0
Вторая лига. Локомотив взял три очка, Карпаты-2 драматично уступили дома
ПФЛ

22 октября прошли два поединки 14-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

«Локомотив» взял три очка, «Карпаты-2» драматично уступили дома.

Лидеры Второй лиги: Дружба (34), ЮКСА (32), Чайка, Звягель (по 28).

Вторая лига. 14-й тур, 22 октября

12:00. Локомотив Киев – Кремень-2 Кременчуг – 3:1

Голы: Козий, 27, Каранга, 73, 90+2 – Заиченко, 5

13:00. Карпаты-2 Львов – Кудровка – 2:3

Голы: Шах, 51 (пен), Сидун, 72 – Кулик, 29, Чепурненко, 54, Гармаш, 78

Турнирная таблица

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чемпионат Украины по футболу Карпаты-2 Львов Вторая лига Украины Кремень-2 Кременчуг Локомотив Киев Кудровка
Источник Sport.ua
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