Украина. Вторая лига23 октября 2023, 04:12 | Обновлено 23 октября 2023, 04:16
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Вторая лига. Локомотив взял три очка, Карпаты-2 драматично уступили дома
22 октября прошли два поединки 14-го тура Второй лиги
23 октября 2023, 04:12 | Обновлено 23 октября 2023, 04:16
55
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22 октября прошли два поединки 14-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
«Локомотив» взял три очка, «Карпаты-2» драматично уступили дома.
Лидеры Второй лиги: Дружба (34), ЮКСА (32), Чайка, Звягель (по 28).
Вторая лига. 14-й тур, 22 октября
12:00. Локомотив Киев – Кремень-2 Кременчуг – 3:1
Голы: Козий, 27, Каранга, 73, 90+2 – Заиченко, 5
13:00. Карпаты-2 Львов – Кудровка – 2:3
Голы: Шах, 51 (пен), Сидун, 72 – Кулик, 29, Чепурненко, 54, Гармаш, 78
Турнирная таблица
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