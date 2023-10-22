22.10.2023 12:30 - : -
Украина. Первая лига22 октября 2023, 10:35 | Обновлено 22 октября 2023, 10:38
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Первая лига. Матчи 13-го тура, 22 октября. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 22 октября видеотрансляцию поединков 13-го тура Первой лиги
22 октября 2023, 10:35 | Обновлено 22 октября 2023, 10:38
62
0
22 октября проходят поединки 13-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Первая лига. 13-й тур, 22 октября
- 12:30. Металлист Харьков – Нива Тернополь
- 13:30. Металлург Запорожье – Полтава
- 14:00. Прикарпатье И-Ф – Буковина Черновцы
- 14:30. ФСК Мариуполь – Чернигов
- 15:15. Левый берег Киев – Ингулец Петрово
Турнирная таблица
12:30. Металлист Харьков – Нива Тернополь
13:30. Металлург Запорожье – Полтава
14:00. Прикарпатье И-Ф – Буковина Черновцы
14:30. ФСК Мариуполь – Чернигов
15:15. Левый берег Киев – Ингулец Петрово
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