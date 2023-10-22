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Чемпионат Украины
Металлист
22.10.2023 12:30 - : -
Нива Тернополь
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Украина. Первая лига
22 октября 2023, 10:35 | Обновлено 22 октября 2023, 10:38
62
0

Первая лига. Матчи 13-го тура, 22 октября. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 22 октября видеотрансляцию поединков 13-го тура Первой лиги

22 октября 2023, 10:35 | Обновлено 22 октября 2023, 10:38
62
0
Первая лига. Матчи 13-го тура, 22 октября. Смотреть онлайн. LIVE
ПФЛ

22 октября проходят поединки 13-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Первая лига. 13-й тур, 22 октября

  • 12:30. Металлист Харьков – Нива Тернополь
  • 13:30. Металлург Запорожье – Полтава
  • 14:00. Прикарпатье И-Ф – Буковина Черновцы
  • 14:30. ФСК Мариуполь – Чернигов
  • 15:15. Левый берег Киев – Ингулец Петрово

Турнирная таблица

12:30. Металлист Харьков – Нива Тернополь

13:30. Металлург Запорожье – Полтава

14:00. Прикарпатье И-Ф – Буковина Черновцы

14:30. ФСК Мариуполь – Чернигов

15:15. Левый берег Киев – Ингулец Петрово

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Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Прикарпатье Ивано-Франковск Ингулец смотреть онлайн Левый берег Металлург Запорожье Нива Тернополь Полтава Буковина Черновцы ФСК Мариуполь
Источник Sport.ua
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