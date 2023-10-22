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Чемпионат Украины
Металлист
22.10.2023 12:30 – FT 0 : 0
Нива Тернополь
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Украина. Первая лига
22 октября 2023, 17:45 | Обновлено 22 октября 2023, 19:12
330
1

Первая лига. Ингулец впервые проиграл, Металлист сыграл вничью

Лидер чемпионата потерпел поражение

22 октября 2023, 17:45 | Обновлено 22 октября 2023, 19:12
330
1
Первая лига. Ингулец впервые проиграл, Металлист сыграл вничью
ФК Ингулец

В группе А Первой лиги с последнего места пытается выбраться Металлист, однако харьковчане снова не выиграли. Ничья 0:0 с Нивой и всего 7 очков. В группе уверенно лидируют Карпаты.

А вот в группе Б неожиданно проиграл Ингулец, который не справился с Левым берегом. Поражение 0:3 стало первым для команды в сезоне.

Правда, Ингулец остается лидером с отрывом в 9 очков от Виктории.

Первая лига. Группа А. 13-й тур

Металлист - Нива Тернополь 0:0

Прикарпатье - Буковина 2:1
Голы: Хома, 12, 65 - Пасичник, 86

Группа Б

Металлург - Полтава 3:1
Голы: Басов, 15, Буряк, 32, Крапивный, 57 - Щербак, 23

Мариуполь - Чернигов 3:1
Голы: Терехов, 17, Батальский, 27, Олейник, 73 - Шушко, 83 (в свои ворота)

Левый берег - Ингулец 3:0
Голы: Сухоручко, 36, Синица, 54, Литовченко, 87

Турнирная таблица

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Первая лига Украины Ингулец Металлист Харьков Нива Тернополь Прикарпатье Ивано-Франковск Буковина Черновцы Левый берег Металлург Запорожье Полтава Чернигов чемпионат Украины по футболу ФСК Мариуполь
Источник Sport.ua
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