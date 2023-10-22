Первая лига. Ингулец впервые проиграл, Металлист сыграл вничью
Лидер чемпионата потерпел поражение
В группе А Первой лиги с последнего места пытается выбраться Металлист, однако харьковчане снова не выиграли. Ничья 0:0 с Нивой и всего 7 очков. В группе уверенно лидируют Карпаты.
А вот в группе Б неожиданно проиграл Ингулец, который не справился с Левым берегом. Поражение 0:3 стало первым для команды в сезоне.
Правда, Ингулец остается лидером с отрывом в 9 очков от Виктории.
Первая лига. Группа А. 13-й тур
Металлист - Нива Тернополь 0:0
Прикарпатье - Буковина 2:1
Голы: Хома, 12, 65 - Пасичник, 86
Группа Б
Металлург - Полтава 3:1
Голы: Басов, 15, Буряк, 32, Крапивный, 57 - Щербак, 23
Мариуполь - Чернигов 3:1
Голы: Терехов, 17, Батальский, 27, Олейник, 73 - Шушко, 83 (в свои ворота)
Левый берег - Ингулец 3:0
Голы: Сухоручко, 36, Синица, 54, Литовченко, 87
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