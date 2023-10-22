Первая лига. Ингулец впервые проиграл, Металлист сыграл вничью

В группе А Первой лиги с последнего места пытается выбраться Металлист, однако харьковчане снова не выиграли. Ничья 0:0 с Нивой и всего 7 очков. В группе уверенно лидируют Карпаты.

А вот в группе Б неожиданно проиграл Ингулец, который не справился с Левым берегом. Поражение 0:3 стало первым для команды в сезоне.

Правда, Ингулец остается лидером с отрывом в 9 очков от Виктории.

Первая лига. Группа А. 13-й тур

Металлист - Нива Тернополь 0:0

Прикарпатье - Буковина 2:1

Голы: Хома, 12, 65 - Пасичник, 86

Группа Б

Металлург - Полтава 3:1

Голы: Басов, 15, Буряк, 32, Крапивный, 57 - Щербак, 23

Мариуполь - Чернигов 3:1

Голы: Терехов, 17, Батальский, 27, Олейник, 73 - Шушко, 83 (в свои ворота)

Левый берег - Ингулец 3:0

Голы: Сухоручко, 36, Синица, 54, Литовченко, 87

Турнирная таблица