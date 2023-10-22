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Чемпионат Украины
Рух-2 Львов
21.10.2023 12:00 – FT 0 : 1
Дружба Мировка
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Украина. Вторая лига
22 октября 2023, 06:39 | Обновлено 22 октября 2023, 06:59
29
0

ЮКСА разгромил Тростянец на выезде и продолжает преследование лидера

Дружба Мировка обыграла Рух-2 и опережает ближайшего конкурента на 2 очка

22 октября 2023, 06:39 | Обновлено 22 октября 2023, 06:59
29
0
ЮКСА разгромил Тростянец на выезде и продолжает преследование лидера
ФК ЮКСА

21 октября состоялись поединки 14-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

В этот игровой день три лидера одержали победы – Дружба, ЮКСА и Звягель.

Дружба Мировка опережает ближайшего конкурента на два очка.

Лидеры Второй лиги: Дружба Мировка (34), ЮКСА Тарасовка (32), Чайка П.Борщаговка (28), Звягель (28).

Команда Васт из Николаева сообщила о снятии с соревнований.

Вторая лига. 14-й тур, 21 октября

12:00. Рух-2 Львов – Дружба Мировка – 0:1

Гол: Порохня, 80

12:45. Скала Стрый – Звягель – 1:3

Голы: Лисовик, 40 – Ндукве, 16, 35, Фесенко, 58

13:30. Тростянец – ЮКСА Тарасовка – 0:3

Голы: Харченко, 35, Ховайко, 68, Матеус, 74.

14:00. Нива Винница – Реал Фарма Одесса – 2:0

Голы: Власенко, 30, Загорулько, 56.

Турнирная таблица

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Скала Стрый Нива Винница Реал Фарма Тростянец Васт Николаев Звягель Дружба Мировка Металлург-2 Запорожье ЮКСА Тарасовка Рух-2 Львов
Источник Sport.ua
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