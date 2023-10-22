ЮКСА разгромил Тростянец на выезде и продолжает преследование лидера
Дружба Мировка обыграла Рух-2 и опережает ближайшего конкурента на 2 очка
21 октября состоялись поединки 14-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
В этот игровой день три лидера одержали победы – Дружба, ЮКСА и Звягель.
Дружба Мировка опережает ближайшего конкурента на два очка.
Лидеры Второй лиги: Дружба Мировка (34), ЮКСА Тарасовка (32), Чайка П.Борщаговка (28), Звягель (28).
Команда Васт из Николаева сообщила о снятии с соревнований.
Вторая лига. 14-й тур, 21 октября
12:00. Рух-2 Львов – Дружба Мировка – 0:1
Гол: Порохня, 80
12:45. Скала Стрый – Звягель – 1:3
Голы: Лисовик, 40 – Ндукве, 16, 35, Фесенко, 58
13:30. Тростянец – ЮКСА Тарасовка – 0:3
Голы: Харченко, 35, Ховайко, 68, Матеус, 74.
14:00. Нива Винница – Реал Фарма Одесса – 2:0
Голы: Власенко, 30, Загорулько, 56.
Турнирная таблица
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