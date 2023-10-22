Клуб Второй лиги заявил о снятии с чемпионата

Клуб Второй лиги «Васт» из Николаева официально сообщил о снятии с чемпионата.

21 октября команда не поехала на выездной матч против запорожского «Металлурга-2».

Заявление клуба Васт Николаев

«Уважаемые болельщики. Руководством ФК Васт было принято решение прекратить участие в чемпионате Украины. Все подробности такого решения и комментарии будут предоставлены после решения организационных вопросов. Спасибо, что были вместе с нами»

Во Второй лиге «Васт» сыграл 10 матчей, одержал одну победу, сыграл один поединок вничью и потерпел 8 поражений. Команда из Николаева пропустила несколько выездных матчей.