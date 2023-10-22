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Украина. Вторая лига
22 октября 2023, 06:23 | Обновлено 22 октября 2023, 06:34
247
0

Клуб Второй лиги заявил о снятии с чемпионата

Команда «Васт» из Николаева пропустила несколько выездных матчей

22 октября 2023, 06:23 | Обновлено 22 октября 2023, 06:34
247
0
Клуб Второй лиги заявил о снятии с чемпионата
ФК Васт Николаев

Клуб Второй лиги «Васт» из Николаева официально сообщил о снятии с чемпионата.

21 октября команда не поехала на выездной матч против запорожского «Металлурга-2».

Заявление клуба Васт Николаев

«Уважаемые болельщики. Руководством ФК Васт было принято решение прекратить участие в чемпионате Украины.

Все подробности такого решения и комментарии будут предоставлены после решения организационных вопросов.

Спасибо, что были вместе с нами»

Во Второй лиге «Васт» сыграл 10 матчей, одержал одну победу, сыграл один поединок вничью и потерпел 8 поражений. Команда из Николаева пропустила несколько выездных матчей.

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Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Васт Николаев снятие с чемпионата ликвидация Металлург-2 Запорожье
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