Клуб Второй лиги заявил о снятии с чемпионата
Команда «Васт» из Николаева пропустила несколько выездных матчей
Клуб Второй лиги «Васт» из Николаева официально сообщил о снятии с чемпионата.
21 октября команда не поехала на выездной матч против запорожского «Металлурга-2».
Заявление клуба Васт Николаев
«Уважаемые болельщики. Руководством ФК Васт было принято решение прекратить участие в чемпионате Украины.
Все подробности такого решения и комментарии будут предоставлены после решения организационных вопросов.
Спасибо, что были вместе с нами»
Во Второй лиге «Васт» сыграл 10 матчей, одержал одну победу, сыграл один поединок вничью и потерпел 8 поражений. Команда из Николаева пропустила несколько выездных матчей.
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