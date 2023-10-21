21.10.2023 12:00 – FT 0 : 1
Украина. Вторая лига21 октября 2023, 15:55 | Обновлено 21 октября 2023, 16:46
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Вторая лига. Матчи 14-го тура, 21 октября. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 21 октября видеотрансляцию поединков 14-го тура Второй лиги
21 октября 2023, 15:55 | Обновлено 21 октября 2023, 16:46
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21 октября проходят поединки 14-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 14-й тур, 21 октября
- 12:00. Рух 2 Львов – Дружба Мировка
- 12:45. Скала Стрый – Звягель
- 13:00. Металург-2 – Васт Николаев – матч не состоится
- 13:30. Тростянец – ЮКСА Тарасовка
- 14:00. Нива Винница – Реал Фарма Одесса
12:00. Рух-2 Львов – Дружба Мировка
12:45. Скала Стрый – Звягель
13:30. Тростянец – ЮКСА Тарасовка
14:00. Нива Винница – Реал Фарма Одесса
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Порохня (Дружба Мировка).
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