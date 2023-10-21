Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вторая лига. Матчи 14-го тура, 21 октября. Смотреть онлайн. LIVE
Чемпионат Украины
Рух-2 Львов
21.10.2023 12:00 – FT 0 : 1
Дружба Мировка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
21 октября 2023, 15:55 | Обновлено 21 октября 2023, 16:46
24
0

Вторая лига. Матчи 14-го тура, 21 октября. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 21 октября видеотрансляцию поединков 14-го тура Второй лиги

21 октября 2023, 15:55 | Обновлено 21 октября 2023, 16:46
24
0
Вторая лига. Матчи 14-го тура, 21 октября. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Рух-2

21 октября проходят поединки 14-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 14-й тур, 21 октября

  • 12:00. Рух 2 Львов – Дружба Мировка
  • 12:45. Скала Стрый – Звягель
  • 13:00. Металург-2 – Васт Николаев – матч не состоится
  • 13:30. Тростянец – ЮКСА Тарасовка
  • 14:00. Нива Винница – Реал Фарма Одесса

12:00. Рух-2 Львов – Дружба Мировка

12:45. Скала Стрый – Звягель

13:30. Тростянец – ЮКСА Тарасовка

14:00. Нива Винница – Реал Фарма Одесса

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Порохня (Дружба Мировка).
По теме:
Ожидаемый успех. Черноморец не оставил шансов Минаю
Карпаты минимально победили Ниву, Агробизнес разгромил Хуст
Динамо – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Карпаты-2 Львов Вторая лига Украины Скала Стрый Реал Фарма Тростянец смотреть онлайн Чайка Петропавловская Борщаговка Васт Николаев Металлург-2 Запорожье Локомотив Киев
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мудрик сильнее Зинченко»
Футбол | 21 октября 2023, 14:56 0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мудрик сильнее Зинченко»
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мудрик сильнее Зинченко»

Главный тренер «Челси» отреагировал на угрозы Александра

Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
Футбол | 20 октября 2023, 22:09 6
Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины

Защитник «Вулверхэмптона» надеется на вызов в сборную Англии

ФОТО. Украинские красотки. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
Теннис | 21.10.2023, 04:20
ФОТО. Украинские красотки. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
ФОТО. Украинские красотки. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
Минус кандидат? Тренер, которого сватали в Шахтер, прибыл в Стамбул
Футбол | 20.10.2023, 17:37
Минус кандидат? Тренер, которого сватали в Шахтер, прибыл в Стамбул
Минус кандидат? Тренер, которого сватали в Шахтер, прибыл в Стамбул
ЧЕФЕРИН: «Италия должна пройти квалификацию Евро-2024, иначе катастрофа»
Футбол | 21.10.2023, 13:57
ЧЕФЕРИН: «Италия должна пройти квалификацию Евро-2024, иначе катастрофа»
ЧЕФЕРИН: «Италия должна пройти квалификацию Евро-2024, иначе катастрофа»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В снукерном мире удалось мирно разрешить назревающий конфликт
В снукерном мире удалось мирно разрешить назревающий конфликт
20.10.2023, 05:32
Снукер
Свитолина аплодировала стоя. Монфис впервые за 2 года вышел в полуфинал
Свитолина аплодировала стоя. Монфис впервые за 2 года вышел в полуфинал
20.10.2023, 22:15 2
Теннис
Экс-голкипер Шахтера будет работать в сборной Украины
Экс-голкипер Шахтера будет работать в сборной Украины
20.10.2023, 11:52
Футбол
Не Мбаппе. Стало известно, футболок какого игрока больше всего продает ПСЖ
Не Мбаппе. Стало известно, футболок какого игрока больше всего продает ПСЖ
20.10.2023, 08:20 1
Футбол
Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу
Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу
20.10.2023, 11:00 2
Футбол
Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
21.10.2023, 10:00 15
Футбол
Возвращение УПЛ, Срна раскритиковал ван Леувена, преемник Гвардиолы
Возвращение УПЛ, Срна раскритиковал ван Леувена, преемник Гвардиолы
21.10.2023, 06:00
Другие виды
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
20.10.2023, 08:55 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем